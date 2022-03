A diez años del derrumbe, aún no se sabe cuándo se reconstruirá el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu

Todo sigue igual, el panorama continúa inalterable. Pasan los años y la reconstrucción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu todavía no tiene fecha de iniciación.

El pasado 8 de marzo, se cumplieron diez años de aquella descomunal crecida de este curso de agua que baja periódicamente desde la Meseta de Somuncura, y arrasó la estructura de hierro y cemento de 65 metros de largo. A un costado de la ruta, todavía quedan pedazos de guarda raid, de placas de cemento y de baranda de aquella estructura que se construyó en el 2008 entre los kilómetros 113 y 116 de la ruta nacional 23, en el marco de la obra de pavimentación de la principal vía de comunicación que conecta la cordillera con el mar, por el sur de la provincia de Río Negro.

Durante la madrugada de aquel día, un alud bajó con gran fuerza y, en pocos minutos, el puente desapareció. Ese hecho marcó un punto de inflexión para la circulación vehicular por este sector de la ruta y el inicio de una sucesión de accidentes viales.

Durante varios días, la ruta permaneció cortada, hasta que se construyeron badenes provisorios para habilitar el tránsito, mientras desde la Administración Central de Vialidad Nacional, el entonces administrador, el ingeniero Nelson Periotti, anunciaba la diagramación de un nuevo proyecto para la reconstrucción del puente.

La estructura de 65 metros de largo se derrumbo por la crecida del arroyo. Foto: Archivo.

Fue así que el 24 de octubre de 2013 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Obras y Vialidad Nacional convocaron a la licitación pública federal 131/2013 para la construcción del nuevo puente y aliviador sobre el arroyo Nahuel Niyeu, en ese sector de la ruta 23, con un presupuesto oficial de 21.657.000 pesos.

Del mismo modo se hizo unos años después, con un presupuesto que superaba los $ 31 millones. Pero la obra nunca se puso en marcha.

Aquel anuncio del organismo vial aún hoy, diez años después, no tiene fecha cierta de iniciación.

“El proyecto está terminado y en evaluación en Administración Central” señaló el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Gustavo Casas. El funcionario admitió que el nuevo diseño implicó realizar un estudio más exhaustivo debido al tipo de suelo en esa zona y se proyectó una estructura con bases más profundas y en dos tramos. Uno de 80 metros de longitud y otro de 40. “El día que se derrumbó el puente, pasó una corriente de agua equivalente al doble del río Negro. Hubo que rediseñar el proyecto y está en etapa de definición en la Buenos Aires” detalló.

Los accidentes en este sector de la ruta se han multiplicado. Muchos de ellos con víctimas fatales. Foto: Archivo.

La reconstrucción de este puente, forma parte de un constante reclamo regional y provincial. Campesinos, comerciantes, transportistas, intendentes, legisladores y ministros rionegrinos, entre otros, han presentado distintos pedidos al Ejecutivo y Vialidad Nacional, sin tener hasta ahora, una respuesta favorable.

Es que durante esta década transcurrida, los accidentes en este sector de la ruta se multiplicaron. Muchos de ellos, con víctimas fatales. Y cada vez que el curso de agua baja desde la meseta, el tránsito se interrumpe y gran parte de la Región Sur queda incomunicada.

Esta compleja situación, se suma a un incremento del tránsito cada vez más marcado y a una obra de pavimento que avanza hacia su finalización. Casas afirmó que “nuestro objetivo es que para este invierno solo resten 29 kilómetros por pavimentar», de los 605 que tiene la ruta.

Reclamo con calor popular

“La reconstrucción del puente es una necesidad imperiosa que tiene la Región Sur. Hemos tenido que lamentar muchos accidentes, y gran parte de ellos con víctimas fatales. Además baja un poco de agua de la meseta y, en el caso nuestro, que dependemos de San Antonio en lo que hace al cuestiones de salud, trámites bancarios, etc., nos quedamos aislados. Hemos tenido emergencias y tuvimos que dar la vuelta por el Alto Valle haciendo el triple de kilómetros para poder llegar a destino. Además el asfalto de la ruta se está terminado y hoy, no hay se sabe cuando van a reconstruir este puente” señaló el intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros.

Pasan los años y la reconstrucción del puente no tiene fecha. Foto: José Mellado.

El jefe comunal sostuvo que ya se han realizado numerosos pedidos ante Vialidad Nacional y ante el Ejecutivo Nacional, y la situación continúa inalterable y agregó que “quizá al reclamo le falte calor popular. Los pedidos formales se realizaron en varias oportunidades y seguimos esperando. Deberíamos movilizarnos como región para reclamar por esta obra, porque que es una necesidad que tenemos y no puede esperar más” sostuvo y recordó el efecto positivo que tuvo “la movida” que realizaron en su momento las Cámaras de Comercio de San Antonio y Bariloche, apoyadas por los pobladores de la Región Sur, para reclamar la construcción del pavimento de la ruta nacional 23, obra que se había anunciado en innumerables ocasiones y no se ejecutaba.

Error de cálculo

El puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu fue construido en el 2008, en el tramo Muster-Teniente Maza, en la Sección II de la obra de pavimentación de la ruta nacional 23. La estructura de 65 metros de longitud demando una inversión de $3,5 millones. En aquel momento Viarse actuaba como sub contratista de Vialidad Nacional y adjudicó la obra a la empresa Luciano S.A.

Durante el invierno pasado, la ruta permaneció cortada durante dos días por la crecida del arroyo. Foto: Archivo.

Cuatro años después de haberse habilitado, un alud de proporciones impensadas convirtió lo ruinas.

Consultados por este medio, un ex trabajador de la empresa estatal cuyo nombre pidió mantener en reserva, admitió que si bien “constructivamente fue perfecta, la obra estuvo mal planteada”, ya que se tonó un intervalo de recurrencia más chico y se falló en el cálculo.

Detalló que se achicaron las secciones y se hicieron pilotes de camisa perdida, cuando en suelos de limo arenoso como es el del lecho de este arroyo “conviene que sean de camisa recuperable”. Admitió también que “es probable que se haya llegado a una profundidad menor a la recomendada”.

Las ruinas del puente. Foto: archivo.

Durante la tarde noche de 7 de marzo de 2012, una fuerte tormenta azotó a gran parte de la Región Sur rionegrina, descargando una importante cantidad de milímetros en la Meseta de Somuncura. En la madrugada del día siguiente, el cause de este arroyo Nahuel Niyeu comenzó a crecer cada vez más y a arrastrar todo lo que encontraba a su paso. Se estima, que pasó un caudal de 1.980 metros cúbicos de agua por segundo, que superó el nivel de las vigas, con el agravante que, unos 300 metros antes el cause del arroyo se estrecha al pasar por el puente ferroviario, incrementando su velocidad.

En pocos minutos, este alud detruyó el puente y sepultó unos metros más alla las grandes placas de cemento y hierro que formaban la estructura. “Hay una parte del puente que quedó enterrada, lo que significa que hubo movimiento de suelo importante” añadió

“No ví el puente y atiné a parar”

El 8 de marzo de 2012, Said Abi Ganem se disponía unir Sierra Colorada con Viedma. Por cuestiones laborales, periódicamente recorrer la ruta nacional 23.

Minutos después de las 6, salió desde la localidad de la Región Sur con el objetivo de unir los 450 kilómetros que la separan con la capital rionegrina, en un viaje que demanda unas cuatro horas.

“Había llovido un poco la noche anterior y el asfalto se veía mojado. Yo me había acostado tarde, pero tenía que estar en Viedma a la mañana” afirmó.

Estaba amaneciendo y unos metros antes del puente, el hombre comenzó a observar sobre la cinta asfáltica troncos, ramas y cortezas de árboles, entre otras cosas, que le llamaron la atención y lo obligaron a realizar distintas maniobras para poder esquivarlas.

Said Abi Ganem, llegó al lugar minutos después que desapareciera la estructura del puente. Foto: José Mellado.

“Iba con sueño y había pensado parar a dormir, después del puente. Antes de llegar vi unas cortezas de árboles sobre el asfalto, las esquivé y eso me puso en alerta. Unos metros después no vi el puente. Entonces paré, me baje de la camioneta y sentí un ruido ensordecedor. Miré hacia adelante y era la correntada que venía con mucha fuerza. El puente ya no estaba. Subí a la camioneta, puse marcha atrás y salí rápidamente del lugar por miedo a que el agua siga comiéndose la ruta” afirmó.

Hoy, diez años después Said agradece haber tenido que esquivar los obstáculos que encontró sobre el pavimento, situación que lo “activó” al señalar “si no hubieran estado, no se que hubiera pasado”.

Recuerda que en el regreso, al pasar por el acceso del paraje Nahuel Niyeu, ubicado a tres pocos kilómetros al oeste del puente, “salió un policía muy asustado por la situación y empezó a parar el tránsito”.

Casas “Nuestro objetivo es que para este invierno solo resten 29 kilómetros por pavimentar”

“La 23 es una ruta trascendental para el desarrollo de nuestra región, no solo desde el punto de vista turístico, sino productivo, educativo y cultural. Y para eso estamos avanzando a paso firme con el objetivo de que para este invierno solo nos resten 29 kilómetros por pavimentar”, sostuvo el jefe del 20º Distrito de Vialidad Nacional, Gustavo Casas.

El funcionario detalló que las obras que se están ejecutando en la ruta nacional 23, desde Ingeniero Jacobacci hasta el empalme con la ruta nacional 40, “avanzan a buen ritmo en diferentes frentes de trabajo”.

En el tramo Jacobacci-Clemente Onelli se avanza con los guarda raid y la pavimentación. Foto: José Mellado.

En el tramo entre Jacobacci y Clemente Onelli se continúa con la pavimentación de los tramos imprimados y se trabaja en el calzado de banquinas, hormigonado de puente y losa de aproximación del puente sobre las vías del tren, limpieza de zona de camino y colocación de cartelería para poder permitir la circulación en los tramos pavimentados.

En la zona de Comallo, donde se deben hacer voladuras de cerro, se avanza con la perforación y las diferentes gestiones para poder ejecutarlas este mes.

Asimismo, se están programando las detonaciones de prueba y esperando la aprobación de los protocolos de seguridad.

La ruta nacional 23 une la cordillera con el mar por el sur de Río Negro. Son 605 kilómetros. Foto: José Mellado.

Por otro lado, entre Pilcaniyeu y la ruta nacional 40 se está trabajando en el movimiento de suelo, capa de terraplén, base, sub base anticongelante y drenante, saneamiento de mallines con material de voladuras, construcción de tres alcantarillas de gran porte y se espera poder terminar la imprimación para posteriormente –si las condiciones lo permiten– pavimentar 4 kilómetros del tramo.

Estas acciones se complementan con las tareas de señalamiento vertical realizadas por personal de Conservación del Distrito, las cuales persiguen el objetivo de advertir a los usuarios sobre las velocidades máximas y que se está dentro de una zona de obra, con las complejidades que ello implica.

“Los avances se materializan semana tras semana en cada sector de obra de la ruta. Hay una marcada decisión del gobierno Nacional de finalizarla para transformar la Región Sur de Río Negro. Estamos pensando un proyecto de desarrollo sobre la ruta nacional 23 que abrirá nuevas puertas, generará oportunidades y favorecerá el desarrollo de todas las localidades que recorre en sus 605 kilómetros de extensión”, añadió Casas