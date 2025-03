A puro ritmo: 26 mujeres de la Patagonia latiendo juntas por los escenarios de la vida

Ellas son espíritu, son raíz y territorio. Son fuerza y latido, potencia femenina a través de la diversidad, del arte y de la música. Son embajadoras, mensajeras y portadoras de identidad a través del bombo: se las escucha a más de una legua.

Las “Püllü Leguero” son 26 mujeres, artistas de 20 a 60 años, de distintos territorios de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Mujeres “comunes” fusionando danza y música: malambo, poncho y boleadoras; montando presentaciones que hacen vibrar y emocionar.

Algunas de las integrantes en un ensayo semanal en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

El proyecto comenzó como un grupo artístico y social que buscaba visibilizar “otras edades y otros cuerpos arriba de los escenarios, esas mujeres que no tenían contacto con el arte”, contó a Diario RÍO NEGRO Romina Blanco, directora general de la formación de mujeres bombistas. Están convencidas de que la tarea es derribar estereotipos de belleza y lo tienen como norte en su accionar.

La precursora de este proyecto canta y baila desde la infancia. Romina tiene 35 años, nació en Victorica, La Pampa, pero vive en la Ciudad Autónoma Buenos Aires donde estudia su carrera en la Universidad Nacional de las Artes. Era una nena cuando empezó todo.

Recuerda que la guitarra de su papá le quedaba enorme, aún así jugaba y soñaba que era “la Sole” y aprendía sus canciones. Le regalaron un poncho, que lucía con orgullo mientras se servía de algún cancionero de la biblioteca. La ligazón con el arte fue desde la cuna.

“Se ha vuelto un motor en nuestras vidas, algo que nos inspira, que nos motiva”, reconoció. Además de escenarios y giras, hoy comparten una escuelita de formación que nuclea a 40 mujeres, de las cuales diez integran una cooperativa artística conformada el año pasado, actualmente dando sus primeros pasos.

Las distancias físicas entre ellas son importantes, pero conforman redes por localidad y se reúnen una vez por mes a un ensayo general. Se organizan por territorios. Hay referentes encargadas en cada lugar a cargo de los grupos que ensayan una vez por semana. Toman clases online con Romina y una vez por mes se encuentran todas un fin de semana completo.

Fue un 8M, Día internacional de la Mujer Trabajadora

Las “Püllü” nacieron un 8 de marzo de 2020 en Villa La Angostura después de un taller de percusión con tambores, tachos y palos que dictaba Romina. Por el solo hecho de querer unirse, de “ser” todas juntas y de lo que pudieron lograr. Fue a horas de una movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuando decidieron generar un lazo que nunca más se quebró.

“Después del taller ellas ya querían marchar como grupo. Entonces le pusimos el nombre y salimos marchando”, recordó Romina, sobre el inicio hace cinco años. Una mujer de 80 años que tenía problemas de salud, participó y caminó las 40 cuadras de movilización, tocando.

“Ahí me di cuenta también lo que generaba esto porque ella me decía que le dolían mucho las articulaciones, que estaba cansada, pero sin embargo marchó con nosotras y ahí me di cuenta lo que se generaba, las mujeres juntas, lo que generaba el bombo. Ese fue el inicio, y de ahí ya no pudimos parar”, contó Romina.

En la primera presentación fueron seis mujeres en Villa La Angostura. Fue todo un suceso porque era el debut en el escenario para todas. “Tuvimos que trabajar mucho el tema de la seguridad frente al miedo escénico, del empoderamiento”, recordó la artista.

“Ese día la gente, el pueblo, el público, las aplaudía, las abrazaba, como que generaron algo muy hermoso y cuando se dieron cuenta lo que estaban generando, querían más, querían seguir adelante, querían más escenarios. Fue muy importante lo que pasó ese día, porque ellas se sintieron fuertes”, recalcó la artista pampeana.

Todas estas experiencias, a Romina le demostraron que tenía que seguir adelante con el proyecto e ir por más: había que expandirlo, llevarlo a otros lugares y sumar a otras mujeres: diversificarlo.

“Fuimos a buscar diversidad en lo que es territorio, en lo que es los cuerpos, en las edades, y así empezó a expandirse”, contó. Aún hoy, cada vez llegan más mujeres trabajadoras, amas de casa, jóvenes, adultas, de todo tipo.

Las nuevas, las que llegan no solo lo hacen atraídas por el bombo, sino para ser parte de un grupo con el que se sienten identificadas. “El bombo es como nuestra excusa. El bombo es el que nos ha hecho encontrarnos, pero lo que nos sucede entre nosotras es mucho más allá de tocar o bailar. Es la necesidad de encontrarnos con la otra”, recalcó Romina.

Un proyecto con raíces populares y originarias

“Yo soy Mapuche Rankülche”, contó Romina y de ahí que el proyecto está muy atravesado por su identidad originaria, su historia familiar y la de su pueblo; como los de muchas otras.

“Es un pueblo que históricamente ha sufrido mucho. Hemos sobrevivido a un genocidio. (En las Pullu) hay algo que viene de esa resistencia, de esa fuerza, como mujer que también atraviesa”, explicó la referente y agregó: “Para mí ha sido importante buscar mi identidad, saber quién soy y desde ese lugar, pararme arriba de un escenario”.

Somos portadoras muchas veces de los mensajes del pueblo que por ahí son silenciados, tenemos ese compromiso con el pueblo» Romina Blanco, directora general de las Püllü Leguero.

“El proyecto también tiene un compromiso social, siempre reflexionamos en que uno no puede ser indiferente a lo que el pueblo lo atraviesa, que uno no puede ser indiferente con su identidad. (…) Cuando nos subimos a los escenarios también nos manifestamos porque el arte para nosotras es una herramienta de resistencia, de lucha”, aseguró Romina.

Giras internacionales y un desafío en México

En estos años tuvieron la oportunidad de realizar giras provinciales, nacionales y ser parte de fiestas y celebraciones en el país. Tocaron en Tecnópolis en 2023 y en 2024 se fueron de gira a Chile. Romina también llegó a Francia convocada para participar de un documental en nombre de las Püllü. Este 2025 subieron la apuesta y las esperan en los escenarios de México.

Desean que cada vez más mujeres se sumen al proyecto y tener giras a nivel nacional e internacional. “Queremos viajar, difundirlo por el mundo«, reconocieron.

«Deseo que estas mujeres puedan andar por el mundo con el arte, que tengan esa oportunidad. Porque para mí estas mujeres son el pueblo, y el arte es del pueblo”, concluyó Romina.