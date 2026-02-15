¿A qué hora sube el mar? El pronóstico de mareas y tormentas para el cierre del finde largo de Carnaval en Las Grutas

Este lunes de Carnaval, la villa balnearia de Las Grutas se prepara para vivir una de las jornadas más intensas y desafiantes de toda la temporada estival. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un escenario de «extremos»: por un lado, un calor sofocante que empujará el termómetro hasta los 37°C, y por el otro, un frente de inestabilidad que llegará con ráfagas de viento norte de 69 km/h.

Esta combinación convertirá al balneario en una verdadera caldera, donde la humedad y la presión atmosférica jugarán su propio partido, preparando el terreno para tormentas eléctricas aisladas que podrían sorprender a los veraneantes hacia la caída del sol.

Pero el cielo no será el único protagonista de este cierre de fin de semana largo. El Golfo San Matías atraviesa un periodo de mareas con coeficientes elevados, lo que significa que el mar ganará terreno de forma agresiva sobre la arena.

Quienes disfrutan de las bajadas céntricas deberán estar más atentos que nunca al reloj, ya que el agua golpeará con fuerza la base de los acantilados, reduciendo el espacio habitable a cero en cuestión de minutos. El viento norte, lejos de refrescar, aportará ráfagas secas y potentes que agitarán el mar, creando un ambiente de gran dinamismo que define el carácter indomable de la costa rionegrina en este febrero de 2026.

Mareas: ¿A qué hora se queda sin playa el balneario?

Para este lunes de Carnaval, el comportamiento del mar será fundamental para planificar la bajada a la playa. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, estos son los horarios clave para evitar quedar «atrapado» bajo los acantilados:

Pleamar (Marea Alta): El mar alcanzará su primer pico importante a las 11:34 hs con una altura de 7,52 metros . La segunda pleamar, aún más voluminosa, llegará a las 23:43 hs , rozando los 8 metros (7,96 m) .

El mar alcanzará su primer pico importante a las con una altura de . La segunda pleamar, aún más voluminosa, llegará a las , rozando los . Bajamar (Marea Baja): El momento de mayor retiro del agua, ideal para caminar por la restinga, será a las 17:25 hs.

Se recomienda retirar pertenencias y vehículos de las zonas bajas al menos una hora antes de cada pleamar, especialmente ante el viento norte que tiende a «empujar» el oleaje con mayor violencia hacia la costa.

Tormentas y ráfagas: el «plato fuerte» del cierre

La inestabilidad marcará el ritmo de la tarde-noche. Con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, se esperan tormentas aisladas que podrían descargar chaparrones intensos en periodos muy breves. Este fenómeno llegará acompañado de una rotación del viento hacia el noroeste para el martes, pero manteniendo la intensidad de las ráfagas en torno a los 69 km/h.

Es fundamental asegurar sombrillas y objetos livianos, ya que la potencia del viento norte en Las Grutas puede convertir cualquier elemento suelto en un proyectil. La visibilidad en las rutas de salida (Ruta 3 y Ruta 2) también podría verse afectada por el levantamiento de polvo y la intensidad de las ráfagas laterales, un dato vital para quienes inicien el operativo regreso este lunes por la noche.