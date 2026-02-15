Carnaval en Neuquén: así funcionarán los colectivos y la recolección de residuos durante el feriado del lunes y el martes

Así funcionarán los colectivos por el feriado de carnaval. (foto Matías Subat)

Neuquén capital se llenará de colores y música este fin de semana por el Carnaval 2026. Para el feriado extra largo del año, la municipalidad organizó distintas actividades para que locales y turistas disfruten antes de la vuelta a clases.

A partir de las 19 comenzarán las celebraciones en el centro capitalino este domingo con stands gastronómicos y culturales. Tras la caída del sol, las comparsas colmarán las calles con shows artísticos hasta la medianoche.

Cambios en los servicios por los feriados de carnaval

Por los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero habrá cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

Desde el municipio anunciaron que prestaciones funcionarán con normalidad y cuáles operarán distinto en el inicio de la semana.

Carnaval 2026: cómo funcionarán los servicios en Neuquén

La administración de la Municipalidad permanecerá cerrada el lunes y martes.

La recolección de residuos se prestará con total normalidad durante los dos días feriados , manteniendo los recorridos y horarios habituales.

, manteniendo los recorridos y horarios habituales. Los Centros de Transferencia estarán cerrados lunes y martes , pero los vecinos podrán usarlos el sábado y domingo.

, pero los vecinos podrán usarlos el sábado y domingo. El transporte público operará con frecuencia de feriado tanto el 16 y 17 de febrero.

tanto el 16 y 17 de febrero. El servicio de estacionamiento medido (SAEM) no se cobrará ni lunes, ni martes.

Las oficinas de Turismo estarán abiertas de 8 a 20 para atender consultas de visitantes y vecinos.

para atender consultas de visitantes y vecinos. Los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas a lo largo de la costa del Limay de 10 a 21 durante ambos días.

durante ambos días. Los cementerios permanecerán abiertos al público de 9 a 19.

Líneas de atención que no pararán durante el Carnaval 2026

Línea 147 (Atención Ciudadana): funcionará de las 8 a las 15.

Línea 103 – Protección Civil: continuará disponible las 24 horas para atender emergencias.

Subsecretaría de las Mujeres – Guardia por violencia de género: