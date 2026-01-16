ESCUCHÁ RN RADIO
¡El Pre-Confluencia ya tiene sus finalistas! Conocé a los 12 artistas que concursan por su lugar en la Fiesta de la Confluencia 2026

Los artistas de Neuquén, Roca y Cinco Saltos se presentarán el 3 y 4 de febrero en la Isla 132. Solo ocho serán los ganadores. Conocé la lista completa y cómo será la votación.

Por Naira Torres Bel

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén ya comenzó y, como antesala, el certamen Pre Confluencia 2026 confirmó que tiene a sus 12 finalistas definidos. Músicos de distintos géneros y ciudades de la región competirán por uno de los 8 lugares disponibles para compartir escenario con los artistas nacionales e internacionales.

Los finalistas se presentarán en vivo los días 3 y 4 de febrero en uno de los escenarios montados en la Isla 132. Cada banda o solista tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para demostrar su talento ante el jurado y el público presente.

Los 12 finalistas del Pre-Confluencia: uno por uno, los artistas que buscan su lugar en el escenario mayor

La lista refleja una gran diversidad de géneros, desde el folklore hasta el metal melódico:

  1. Ñuke Mapu (Folklore Patagónico – General Roca)
  2. Belu Missón (Pop – Neuquén Capital)
  3. Ninio Condenado (R&B, pop alternativo, hip house – General Roca)
  4. Kala (R&B, hip hop, indie – General Roca)
  5. Klown (New metal melódico – Neuquén Capital)
  6. Panóptico (Rock alternativo, progresivo – Neuquén Capital)
  7. Ladybel (Pop – Neuquén Capital)
  8. Erika Sofia (Pop, soul, R&B, urbano fusión – Neuquén Capital)
  9. Magdalena Vitale (Folk fusión – Neuquén Capital)
  10. D5 (Hip hop, rock – Cinco Saltos)
  11. Dahy Galeassi (Rock pop, indie rock – Neuquén Capital)
  12. Nube (Rock psicodélico – Neuquén Capital)

Desde el municipio indicaron que el jurado evaluará a los participantes con una puntuación del 0 al 10 basándose en siete criterios: performance, composición, voz, interpretación, respuesta del público, afinación y originalidad.

Sobre los artistas, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que este certamen impulsa el talento artístico de la región y brinda la posibilidad de formar parte de la Fiesta Nacional de la Confluencia, uno de los eventos culturales más convocantes del país.

El premio para los artistas del Pre-Confluencia 2026 : dinero y el escenario principal

De los 12 finalistas, solo ocho (8) serán seleccionados como ganadores. Cada uno recibirá un premio de $800.000 y, lo más importante, el derecho a formar parte de la grilla oficial del escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026.

Según indica el protocolo del concurso, el cobro del premio económico está sujeto a la presentación efectiva del artista en el escenario mayor durante el festival.


