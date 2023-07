Abusos en jardines de Neuquén: «Les pedimos a los padres que participen de las actividades», dijo Flutsch

Se terminó el receso invernal y se volvieron a abrir las aulas en las escuelas de Neuquén. Sin embargo, el Consejo Provincial de Educación decidió esperar para el dictado de clases en el nivel inicial, tras las denuncias por abusos en distintos jardines. Esta semana se desarrollarán actividades para revincular a niños, niñas, padres y madres con el cuerpo docente, con el fin de «generar confianza».

«Necesitamos revincularnos ya. Le pedimos a los padres que por favor participen de las actividades», insistió la presidenta del CPE, Ruth Flutsch. Indicó que el lunes y el martes serán dos jornadas de trabajo entre maestros y equipos directivos, mientras que el miércoles se integrarán las familias, solo los adultos. El jueves y viernes se sumarán las infancias, tras entablar «diálogos y acuerdo para poder recibirlos en óptimas condiciones».

Sobre las denuncias de abusos en jardines de Neuquén, sostuvo: «Son situaciones indeseadas para todos, tanto para los papás como para el plantel docente y para quienes ocupamos un rol de funcionario. Estamos trabajando para dar cumplimiento a los procesos legales que corresponden en el marco de las normativas que tenemos y que organizan al sistema educativo. Queremos buscar la verdad, queremos garantizar esta validez de los procedimientos«.

Flutsch aseguró que «la prioridad son las infancias», pero solicitó a las familias su colaboración para que las instituciones retomen las actividades. «Para revincularse con el jardín es necesario que las mamás, los papás, la familia en su totalidad, formen parte de las actividades que nosotros realizamos, que puedan participar de una clase, que puedan acompañar a sus hijos», recalcó.

Y agregó: «La idea es no exponer más a nuestros chicos y chicas. Darles la tranquilidad de que puedan estar en jardines abiertos, permitiendo desarrollar un proceso de enseñanza, que tiene que ver con lo propio del nivel, con cantos, con juegos, con actividades lúdicas y con las familias, por supuesto, dentro del jardín participando».

Casos de abuso en jardines de Neuquén: «los docentes tienen miedo»

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Flutsch, pidió «respetar la institucionalidad», tras las denuncias de abuso. «Los docentes siente miedo de volver jardín, de sentir que se pueden generar actos de violencia hacia su persona o hacia la institución», recalcó y afirmó que ella fue una de las que presentó la ante la fiscalía.

La funcionaria sostuvo que se apartó a los maestros denunciados y se les inició el sumario correspondiente, mientras avanzan las investigaciones en la Justicia. De todas maneras, explicó que el cuerpo colegiado no puede «tomar decisiones que no estén debidamente justificada» y apartar a profesionales por petición de los padres y madres: «que no sea una herramienta para comenzar a separar a docentes sin tener ningún tipo de justificativo».

