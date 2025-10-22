Activaron un mapa con la «historia emocional» de Cutral Co

Una caminata por la ciudad para conocer un poco más de su historia comercial. Foto: Gentileza.

El taller para adultos mayores «Ruca Chillca» empezó este octubre con las caminatas narrativas de la historia de Cutral Co. Se trata de una propuesta que tiene este grupo en el que se señaliza en un mapa de la ciudad donde estuvieron los comercios y bares. Se invita a vecinos que quieran hacerlo a sumar sus aportes en este mapa interactivo.

La impulsora del taller es Soledad Cabezas, gestora cultural y licenciada en Marketing, quien desde hace siete años se dio a la tarea de abrir las puertas de un espacio para que adultos mayores, de manera gratuita, puedan compartir lecturas. Bajo el nombre de Taller Ruka Chillca empezó a recibir a los interesados.

En mayo pasado, surgió esta idea de ir armando un mapa en el que se pueda ver cuáles eran los comercios y bares que funcionaban en la ciudad cuando eran pequeños o adolescentes.

“Surgió desde el taller destinado a adultos mayores que es totalmente gratuito. La idea empezó en mayo, para volcar esos datos en algún lado”, explicó Soledad.

La otra instancia era salir a realizar las caminatas narrativas en este mes, en coincidencia con el aniversario de ciudad. “Empezar a contar así a los vecinos a quienes les interese qué había en ese local y así lo hicimos”, detalló. La propuesta está acompañada desde la dirección de Turismo local.

La recorrida busca sumar más historias de la ciudad. Foto: Gentileza.

Se logró armar un listado con 40 antiguas casas comerciales incluidos los bares. Muchos de los participantes contaron sus anécdotas y recuerdos. El otro paso era en un mapa de Google señalar esos lugares.

La caminata inicial se hizo en la primera semana de octubre y la segundo la semana pasada. “Los comerciantes nos contaron historias, anécdotas y recuerdos de los antiguos comercios. Algunos nos ayudaron a sumar más datos”, subrayaron.

En otros casos, los propietarios permitieron colocar los códigos QR, al que el público podrá acceder. Así al escanearlo se puede ver lo que ya está agregado al mapa de la ciudad. Empezaron por la calle Roca que concentra la principal actividad comercial y luego también sobre avenida Carlos H. Rodríguez.

Cuando se hizo la primera de las caminatas, los participantes del taller pudieron compartir impresiones con las y los dueños de los actuales comercios. En esta cartografía emocional se busca el rescate de la memoria colectiva. Es por eso que quienes deseen sumar información o anécdotas pueden hacerlo escribiendo a @rukachillca en redes sociales.

Avance y crecimiento de la actividad comercial

El proyecto invita a todos los vecinos a participar.

La modernización y el avance del tiempo hacen que, en muchas ocasiones, los locales comerciales vayan cambiando su fachada. Las vidrieras iluminadas, modernizadas y con mayor amplitud dejan atrás a las que tradicionalmente ocuparon la principal arteria céntrica de Cutral Co: la calle Roca.

Luego, se fueron expandiendo hacia la avenida Carlos H. Rodríguez y las arterias transversales.

Este mapa ha rescatado, por ejemplo, los siguientes –lo que no implica que falten muchos para ser incorporados al mapa interactivo- La Liquidadora; Tienda Andresito; Tienda Comahue; La Mano Colorada; Casa Pino; Rhodia Rotisería; Bonafide; Zapatería La Ganga; y Tiendas Monimar.

El aporte también incluyó Tienda Angelillo; Tienda Danny –que se mantiene hasta hoy-; Casa Miles; Casa Jaime, que cerró este año, pero fue pionera. Ghezzi Música, Tienda Guigui; el Águila Cordillerana y la Farmacia Rufeil.

Los impulsores de esta propuesta sostienen que no está cerrado el mapa, y que se elaborará con el aporte que cada una de las personas quiera hacer para dejar sentado quiénes eran los comerciantes hace ochenta o setenta años atrás en un incipiente Cutral Co.