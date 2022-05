Adaime: “En este camino, a Toro no lo voy a acompañar”

“Mi alejamiento tiene que ver con una discrepancia política”, sostuvo Gonzalo Adaime, quien el pasado martes renunció a la Secretaría de Gobierno y Obras Públicas del municipio de Jacobacci.

El dirigente radical, admitió que las diferencias con el intendente Carlos Toro (UCR), obedecen a visiones sobre lo que es mejor para el radicalismo y para Jacobacci.

“Carlos cree que con el Frente Renovador puede hacer una posible alianza y yo creo que no. Si, considero que tiene que haber alianza, pero el Frente Renovador es el Frente de Todos. No son dos cosas distintas. Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación del gobierno del Frente de Todos. Yo creo que no es mejor camino para mi partido y para mi. Hay que buscar otro tipo de alianza que te lleven a gobernar de la mejor manera” añadió.

Adaime aclaró que la relación entre ambos “es buena” y adelantó que continuará trabajando desde el radicalismo para que al pueblo le vaya bien. Consideró también que a pesar del acercamiento de Toro con el Frente Renovador, “no creo que se vaya del radicalismo. Si creo que esta queriendo tomar un camino equivocado. Y en esta yo no lo voy a acompañar como creo que hay mucho afiliados que tampoco lo van a hacer” sentenció.

Admitió que la gestión que lleva adelante Carlos Toro «es buena», aunque consideró que «quizá no se vende de la mejor manera».