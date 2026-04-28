Juan Bautista Mahiques renunció a la Procuración de la Ciudad y busca desembarcar en Comodoro Py

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, presentó su renuncia definitiva a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión tiene como objetivo central despejar el camino legal y ético para su postulación a un cargo estratégico: la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, el tribunal que concentra las causas por delitos de corrupción y crimen organizado en Comodoro Py.

Mahiques se encontraba en uso de licencia en su cargo porteño desde marzo, cuando asumió la titularidad de la cartera de Justicia en el gabinete de Javier Milei. Al cortar formalmente su vínculo con la Ciudad, el funcionario busca evitar impugnaciones durante el proceso de selección. Según la agencia Noticias Argentinas (NA), además de la Fiscalía General, el ministro también se inscribió en los concursos para cubrir dos fiscalías federales de primera instancia, ampliando sus posibilidades de retornar al fuero penal federal con un cargo de jerarquía.

Esta maniobra institucional no es un movimiento aislado, sino que cuenta con el aval del círculo más cercano al Presidente. Según pudo saber NA, el ascenso de Mahiques tiene el visto bueno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lidera el sector del Gobierno que impulsó su designación original como ministro.

Tensión por los nuevos pliegos al Senado

En sintonía con la salida de Mahiques, el Poder Ejecutivo envió al Senado una nueva nómina de candidatos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, con el fin de acelerar la normalización de juzgados y fiscalías.

Sin embargo, la lista ya generó los primeros roces políticos. Sectores de la oposición y algunos aliados del oficialismo advirtieron sobre la presunta vinculación de varios postulantes con la agrupación «Justicia Legítima», históricamente ligada al kirchnerismo. Desde el entorno de Mahiques rechazaron tajantemente estas versiones, asegurando que las propuestas se basan en la idoneidad técnica y no en alineamientos políticos del pasado.