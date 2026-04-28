Declara Verónica Ojeda este martes en el juicio por la muerte de Diego Maradona: también el psicólogo acusado de aislarlo

El psicólogo Carlos Díaz; la exmujer de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda; Rita, una de las hermanas; y el perito de la Policía Científica, Gerardo Vergara, declararán este martes 28 de abril en el juicio por la muerte del deportista argentino.

Ojeda comparecerá “después del mediodía” y Díaz “por la tarde” ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

Juicio por la muerte de Maradona: ya hay presencia en el tribunal

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, ya está en el Tribunal. También está Diego Olmedo, uno de los defensores del psicólogo Carlos Díaz. «Explicará todo perfectamente», señalò. «Tengo las mejores expectativas», agregó el letrado.

Segùn indicó Infobae, Díaz está acusado por la fiscalía y la propia familia del futbolista de ser quien mantuvo aislado a Diego Maradona en sus últimos días de vida.

Qué había dicho Verónica Ojeda sobre la muerte de Diego Maradona

Allegados a la defensa del psicólogo señalaron que el testimonio del especialista en tratamiento de adicciones estará “centrado en su actividad”, mientras que la madre de Dieguito, Fernando y Rita serán otras de las familiares del exfutbolista en declarar luego de Gianinna, en la audiencia que comenzará a las 10.

Díaz no pudo exponer en el primer debate oral y público porque ese proceso se anuló. Verónica Ojeda indicó que conocía a tres de los acusados por el delito de «homicidio simple con dolo eventual»: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y Díaz.

En este sentido, criticó a Luque por haberse tomado una foto “cholula” con el paciente tras la operación del hematoma subdural, mientras que acusó a Cosachov de haberla “usado” y dijo que Díaz usaba un vocabulario que no correspondía para referirse al alcohol: “Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol. De esa forma se dirigía a la familia”.

Según su testimonio, Luque “mintió” sobre la cirugía porque “se enteraron que otros médicos la realizaron”: “Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza”.

Con respecto al domicilio de Benavídez, describió que estaba sucio y «no se encontraba en condiciones para una internación domiciliaria»

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