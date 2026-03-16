¿Adiós al verano?: la nieve sorprendió a Bariloche y vestió a los cerros de blanco tras un fin de semana de lluvias

La comunidad y turismo en Bariloche presenció una agradable sorpresa en la mañana. El cerro Catedral amaneció nevado tras un temporal en la madrugada, en el marco del cierre de temporada de verano.

La nieve había alcanzado a la localidad de Bariloche durante el domingo, con clima frío e ideal para actividades cercanas como caminatas o paseos. Con el paso de las horas la caída de nieve se concentró en el cerro y generó una capa de nieve contundente.

Para hoy a la tarde y mañana se esperan nevadas de mayor intensidad en la cumbre, lo cual es una oportunidad para los turistas y fanáticos del Sky para desarrollar actividades en el cerro estos días.

Para el personal de turismo del cerro Catedral, ven con optimismo y a la espera de que aumente la caída de nieve para el miércoles.

Así amaneció el cerro Catedral (Foto: gentileza)

Nieve en el cerro Catedral: optimismo para cerrar la temporada de verano

La caída de nieve es un factor crucial para el turismo en las regiones andinas. En el cerro Catedral y alrededores se pueden realizar diversas actividades como caminatas, Sky, Snowboarding, o visitar los lugares elevados en familia para comer o disfrutar las vistas.

La temporada estuvo marcada por el regreso del proyecto de desarrollo del cerro Catedral y su análisis para una futura intervención. A su vez de la presencia de nevadas concentradas entre enero y febrero

Antes de organizar o realizar cualquier actividad, se recomienda consultar con la casa de turismo local para conocer las condiciones climáticas y el estado de las rutas.