Advierten sobre la presencia de profesionales no habilitados para guiar salidas en la montaña

Aseguran que la sobreinformación que circula en redes sociales no ayuda. Foto: archivo

Parques Nacionales detectó una publicación en Instagram en la cual una persona no habilitada como guía ofrecía guiadas en Pampa Linda. La sobreinformación sobre sendas de montaña en las redes sociales también encendió las alarmas.

«Siempre aparecen de manera informal personas que ofrecen guiadas y no están habilitadas«, explicó el intendente del parque nacional Nahuel Huapi Horacio Paradela.

En este sentido, sugirió consultar la página del parque nacional que cuenta con un extenso listado de los guías habilitados. «Los guías cumplen un proceso de evaluación que les posibilita no solo brindar información de calidad sino que tienen formación ante cualquier tipo de emergencia. Tienen capacidad para saber cómo actuar. Los guías truchos no tienen esa formación y se corren más riesgos«, advirtió Paradela y agregó: «Y no siempre son mas baratos».

Señaló que, en diferentes centros de informes se ha presentado un importante número de visitantes que intentaban realizar el recorrido de sendas de montaña sin contar con información correcta u oficial.

«Sucede que, por un lado, estas personas que no están habilitadas como guías no reciben las comunicaciones oficiales sobre posibles cierres o modificaciones de sendas. Entonces terminan dando una información errónea», aseguró.

Pero consideró también que la sobreinformación que circula en las redes sociales, a través de diversos grupos de trekking, muchas veces «juega en contra»; por eso, se recomienda consultar a las redes oficiales del parque.