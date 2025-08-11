Airbag en Neuquén: la banda llega con su gira internacional para tocar en el Estadio Ruca Che

Después de dos recitales agotados en el Estadio River Plate y un álbum que no para de hacer estragos, Airbag llega a Neuquén con su gira internacional «El Club de la Pelea». Tocará en septiembre en el Estadio Ruca Che.

La banda de los hermanos Sardelli no da respiro a sus fans. Con su reciente álbum que ya cosecha cientos de reproducciones en las plataformas, el trío decidió llevar estas nuevas canciones más allá de Buenos Aires.

El disco llamado «El Club de la Pelea», se lanzó en mayo de este año y cuenta con diez canciones inéditas. La gira homónima comenzó ese mismo mes con dos shows agotados en Buenos Aires y siguió con algunas presentaciones en España y otras en Argentina.

Después de pasar por Ecuador y Colombia, la banda retornará a Argentina con nuevas fechas, como había mencionado anteriormente que sucedería.

Aunque el grupo no lo dio a conocer, la noticia de su llegada a Neuquén fue difundida por las redes sociales de Mood Live. «Después de agotar 3 estadios River y reunir a más de 150.000 personas, los hermanos Sardelli traen a Neuquén la gira internacional que está haciendo historia: EL CLUB DE LA PELEA», informaron en una publicación.

La banda se presentará el cuatro de septiembre a las 21 en el Estadio Ruca Che.

Airbag en Neuquén: cómo conseguir las entradas

Según informó la productora Mood Live, las entradas saldrán a la venta por la página www.protickets.com este lunes al mediodía.