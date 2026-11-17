El monolito quedó inaugurado en la chacra de la familia Montelpare, cerca del antiguo paso de la balsa, en homenaje a las 29 víctimas de la tragedia.

En aquel lugar todavía están los eucaliptos. También permanecen los cimientos de la casa donde, hace 80 años, esperaba a quienes llegarían para compartir un asado. El encuentro nunca ocurrió. El camión que trasladaba a 39 jóvenes cayó al agua cuando se acercaba a la balsa de la Isla Chica, en Lamarque. Veintinueve personas murieron y otras diez sobrevivieron. Aquella mañana de domingo sería un día de encuentro y solidaridad, pero terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas de la historia del Valle Medio.

El martes 10 de noviembre, ocho décadas después, ese mismo paisaje volvió a reunir a familiares, vecinos y estudiantes. En la chacra de la familia Montelpare, cerca del lugar donde funcionaba la balsa, se inauguró un monolito en memoria de las víctimas. El homenaje fue también el resultado de una investigación que comenzó en las aulas y se propuso recuperar una historia que dejó pocos registros escritos.

La iniciativa nació en la Escuela de Jóvenes y Adultos N.º 23 de Lamarque. Cada año, la institución propone la lectura de un libro y, en esta oportunidad, la elección fue Amores truncos, la novela histórica de Aída Arias y Mariano Grizy. Al investigar el contexto de la obra, docentes y estudiantes encontraron la fecha del accidente y advirtieron que se acercaba el aniversario número 80. También descubrieron cuánto faltaba por reconstruir.

«Cuando comenzamos a contextualizar la historia y a buscar información en los diarios, porque hay muy poco material, encontramos que el trágico accidente había ocurrido el 10 de noviembre de 1946. Este año se cumplieron 80 años de aquella tragedia», cuenta Rosana Rodríguez, directora de la escuela.

La búsqueda permitió encontrar algunas crónicas periodísticas y testimonios, pero no una recopilación que reuniera el hecho completo. «Empezamos a investigar y vimos que no hay documentos históricos que registren el caso. No existe una compilación de los antecedentes históricos», explica.

El trabajo tomó impulso entre los jóvenes y adultos que asisten a la institución para terminar la escuela primaria. Buscaron información, consultaron fuentes y reconstruyeron lo sucedido. En ese recorrido apareció una ausencia que hasta entonces parecía natural: en Lamarque no había un sitio que señalara el lugar de la tragedia, ni un espacio que permitiera acercarse a esa parte de la historia.

La primera idea fue colocar una placa en el punto donde había ocurrido el accidente. Para concretarla, la escuela presentó la propuesta a la Municipalidad de Lamarque, que se puso a disposición y tomó contacto con la familia Montelpare, propietaria de la chacra donde se encuentra el sector de la antigua balsa. La familia abrió las puertas del predio, permitió el ingreso de los estudiantes y compartió los recuerdos que conservaba.

«En esa chacra, donde se inauguró el monolito, está el lugar donde iba a hacerse el picnic. Todavía están los eucaliptos y el lugar que los esperaba, para compartir un momento, que nunca se pudo realizar», relata Rodríguez.

Un picnic que terminó en tragedia

La investigación escolar reunió fotografías, testimonios y documentos para reconstruir un episodio que marcó a las familias del Valle Medio.

El 10 de noviembre de 1946 era el Día de la Tradición. Un grupo de jóvenes de entre 13 y 31 años se había organizado para viajar hasta Isla Chica y compartir un picnic. La actividad tenía, además, un objetivo solidario: reunir fondos para construir una capilla en la isla. Muchos de los participantes provenían de familias rurales de Paso Piedra y La Rinconada; otros eran de localidades cercanas.

El traslado se realizaba en camiones. Uno de ellos llegó hasta el sector de la balsa sin poder detener su marcha. Según las reconstrucciones históricas, el conductor advirtió al balsero que tenía problemas con los frenos y pidió que colocaran calzas para intentar detener el vehículo. El esfuerzo no alcanzó. El camión avanzó, rompió las cadenas y terminó en las aguas del río Negro con sus ocupantes.

De las 39 personas que viajaban, diez sobrevivieron. Las otras 29 murieron. La tragedia golpeó a familias enteras: algunas perdieron a dos hijos; otras, a tres o cuatro. En una región de comunidades pequeñas, donde los vínculos entre las familias atravesaban las chacras, las escuelas y las localidades, la noticia se extendió rápidamente y dejó un dolor difícil de dimensionar.

Las tareas de búsqueda se prolongaron durante varios días. Los cuerpos fueron recuperados de manera gradual y el del conductor nunca fue encontrado. Entre los sobrevivientes estuvo Federico Galván, conocido como «Chiqui», que tenía 18 años. En una entrevista publicada por Diario RÍO NEGRO en 2015, recordó que viajaba en la parte trasera del camión y que logró saltar cuando advirtió que el vehículo se precipitaba al agua. Ese movimiento le permitió salvarse, pero perdió a hermanas, amigos y familiares.

El silencio de las familias

Con el paso del tiempo, la tragedia siguió presente en los recuerdos, aunque no siempre se convirtió en una historia contada. Ese silencio fue una de las dimensiones que más sorprendió a los estudiantes durante la investigación. Los sobrevivientes ya fallecieron y muchos de los familiares directos tampoco están. Quedan hijos, sobrinos y otros descendientes que crecieron con fragmentos de lo ocurrido.

«Algo que pudimos reconstruir es que las familias eligieron no hablar de lo ocurrido ni de su dolor. Aunque ese dolor era evidente», cuenta Rodríguez.

Entre los testimonios que llegaron al acto de inauguración del monolito, una persona recordó que uno de sus recuerdos de infancia era ir cada domingo a llevar flores a sus tías Galeotti. Son escenas que permiten asomarse a la dimensión íntima de una tragedia que alcanzó a varias generaciones.

En el Centro Cultural Rodolfo Walsh se exhibió un cuadro realizado por el taller de carpintería de la escuela, inspirado en la tragedia.

Frente al monolito, una de las hermanas Galván leyó un poema que su madre había escrito en memoria de las jóvenes que murieron en el accidente. Se titula «El paso de la muerte» y lleva la fecha del 10 de noviembre de 1946. Sus versos dicen: «Casi todos los ahogados, lo son en su edad florida; cuando empezaban la vida, fueron de ella arrebatados. El dolor ha penetrado, donde ayer era alegría. Los hogares que ese día, eran descanso y placer, hoy es luto y padecer, tristeza y melancolía».

La escuela se propone conservar también ese testimonio, incluso convertirlo en un cuadro para que acompañe la memoria que ahora tendrá un lugar visible en el Centro Cultural.

Durante la investigación aparecieron apellidos que forman parte de la historia del Valle Medio y relatos que permitieron dimensionar las pérdidas: hermanos que viajaban juntos, familias que no volvieron a ser las mismas y generaciones que crecieron con la costumbre de visitar el cementerio.

Una historia que vuelve a las aulas

En el Centro Cultural Rodolfo Walsh se exhibió un cuadro realizado por el taller de carpintería de la escuela, inspirado en la tragedia.

La inauguración del monolito fue una de las actividades de una jornada de cuatro días organizada por la escuela. El proyecto involucró a distintas comisiones y talleres. En el Centro Cultural Rodolfo Walsh se instaló un cuadro de grandes dimensiones sobre la tragedia, elaborado por el taller de carpintería.

Además, se preparó una réplica fotográfica para entregar a las familias. Los estudiantes del anexo N.º 2 presentaron un documental a partir de la investigación, mientras que los talleres de corte y confección y tejido trabajaron en una recreación vinculada con la novela Amores truncos.

También se organizó un baile ambientado en la década de 1940, con vestuario y música de época, para reconstruir el contexto en el que se desarrolló aquella jornada. El viernes, la escuela recibió a Aída Arias, autora de la novela que dio origen al proyecto. Cada actividad aportó una pieza distinta a una misma tarea: reunir testimonios, recuperar documentos y hacer que la historia vuelva a circular.

Para Rodríguez, el valor del proyecto está también en el lugar que ocuparon los estudiantes. «Todos los habitantes del Valle Medio, de alguna manera, escuchamos sobre esta tragedia, de forma directa o indirecta. Poder materializarla es importante. Para ellos implica un gran desafío y una oportunidad de sentirse parte de la historia de su pueblo, de reconstruirla», sostiene.

La directora vuelve sobre una frase que apareció en las conversaciones con los grupos: «Lo que uno no cuenta y no registra se lo lleva consigo». En esa idea encontraron una razón para el trabajo que emprendieron. No se trata de desconocer el silencio que eligieron las familias ni de exigirles que vuelvan sobre un dolor que les pertenecía. Se trata de recuperar aquello que todavía puede contarse.

A 80 años de aquella mañana, un monolito señala el lugar donde debía celebrarse el picnic. Los eucaliptos siguen allí, como parte de un paisaje que conserva las huellas de lo que ocurrió. Esta vez, la historia llegó hasta ese sitio de la mano de estudiantes que decidieron investigar, preguntar y reunir los recuerdos dispersos. Una manera de hacer visible una tragedia que atravesó al Valle Medio y de evitar que las nuevas generaciones solo la conozcan como un relato escuchado alguna vez.