Servicio a la comunidad: CALF comunicó un corte de luz para este martes 17 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a adecuaciones de Media Tensión. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará un sector de la capital provincial este martes 17 de noviembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 17 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 12:00
|Isla 132 – Desde Boerr hasta Costa del Río Limay entre Linares y Tronador.
|Adecuación y remodelación de instalaciones de Media Tensión.
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