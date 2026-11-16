La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará un sector de la capital provincial este martes 17 de noviembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 17 de noviembre

CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma: