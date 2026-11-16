La expresidenta Cristina Kirchner eligió al diputado nacional Guillermo Michel, del Frente Renovador y cercano a Sergio Massa, para ocupar la banca del peronismo de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Es el organismo que selecciona, controla y puede acusar a los jueces nacionales y federales.

Hasta ahora, el peronismo de Diputados estaba representado en el Consejo por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, dos legisladores de línea dura cuyos mandatos vencen ahora.

La designación llega antes de la fecha límite para integrar el nuevo Consejo, prevista para el miércoles 18 de noviembre. Michel se reunió con Cristina Kirchner la semana pasada en su departamento de San José 1111, en un encuentro de cerca de 40 minutos según publicó Perfil.

Quién es Guillermo Michel, el diputado que eligió Cristina Kirchner

Michel es un dirigente entrerriano que integra el Frente Renovador y la nueva corriente del Peronismo Federal. Fue funcionario de la AFIP durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y luego estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Massa como ministro de Economía.

Representa a un peronismo de centro y tiene buena llegada al ámbito judicial. Su designación se suma a otras señales de acercamiento del peronismo a la Justicia federal, como el voto de los senadores que responden a la expresidenta a favor de pliegos judiciales este año, entre ellos el de Mauricio Yadarola, uno de los jueces del caso Lago Escondido.

Cómo queda el reparto de bancas de Diputados en el Consejo de la Magistratura

La elección se da en medio de la renovación de autoridades del Consejo, después de que los estamentos de jueces y abogados eligieran a sus representantes. Por la Cámara de Diputados, a La Libertad Avanza le corresponden dos consejeros por ser la primera minoría, y al peronismo, una sola silla, que ocupará Michel.

El cuarto lugar es objeto de una disputa abierta entre el PRO y Provincias Unidas. En el Senado, el peronismo propuso a Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López para ocupar sus bancas.