Después de un fin de semana inestable, el norte de la Patagonia tiene un respiro. Según la actualización de las 18 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Neuquén y Río Negro no tienen alertas para lo que queda de este lunes 16, y se espera una noche con el cielo mayormente despejado.

Para este martes 17, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias para el centro de Río Negro y distintas zonas de Chubut, que comenzará a regir durante la tarde.

El SMN pronosticó lluvias para Río Negro durante la tarde.

Cómo sigue la alerta en la Patagonia

Lunes 16: sin alertas en Neuquén y Río Negro. Solo queda un aviso en un sector de la costa de Chubut.

sin alertas en Neuquén y Río Negro. Solo queda un aviso en un sector de la costa de Chubut. Martes 17: alerta amarilla por lluvias en el centro de Río Negro y en distintas zonas de Chubut, desde la tarde y durante la noche. Neuquén, sin alertas.

alerta amarilla por lluvias en el centro de Río Negro y en distintas zonas de Chubut, desde la tarde y durante la noche. Neuquén, sin alertas. Miércoles 18: Río Negro vuelve a quedar sin alertas. El aviso sigue en el este de Chubut.

El SMN prevé lluvias de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que en algunos lugares podrían ser mayores. Tampoco se descartan tormentas aisladas.

En Chubut, la alerta alcanza la cordillera de Cushamen, el este de Telsen y de Mártires, la meseta y la costa de Florentino Ameghino, y localidades como Trelew y Rawson.

El resto del país, bajo alerta

El mal tiempo se concentra en el centro del país. Este lunes rige una alerta naranja por tormentas en Córdoba y en zonas de Cuyo, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h y caída de granizo, además de avisos amarillos en otras provincias. Para el miércoles, la inestabilidad se corre hacia el norte del país.

Qué hacer ante una alerta amarilla por lluvias