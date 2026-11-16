Alerta por lluvias en Río Negro y Chubut este martes 17: desde cuándo rige y qué pasa en Neuquén
La Patagonia tiene una tregua esta noche, pero el Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por lluvias para mañana a la tarde.
Después de un fin de semana inestable, el norte de la Patagonia tiene un respiro. Según la actualización de las 18 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Neuquén y Río Negro no tienen alertas para lo que queda de este lunes 16, y se espera una noche con el cielo mayormente despejado.
Para este martes 17, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias para el centro de Río Negro y distintas zonas de Chubut, que comenzará a regir durante la tarde.
Cómo sigue la alerta en la Patagonia
- Lunes 16: sin alertas en Neuquén y Río Negro. Solo queda un aviso en un sector de la costa de Chubut.
- Martes 17: alerta amarilla por lluvias en el centro de Río Negro y en distintas zonas de Chubut, desde la tarde y durante la noche. Neuquén, sin alertas.
- Miércoles 18: Río Negro vuelve a quedar sin alertas. El aviso sigue en el este de Chubut.
El SMN prevé lluvias de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que en algunos lugares podrían ser mayores. Tampoco se descartan tormentas aisladas.
En Chubut, la alerta alcanza la cordillera de Cushamen, el este de Telsen y de Mártires, la meseta y la costa de Florentino Ameghino, y localidades como Trelew y Rawson.
El resto del país, bajo alerta
El mal tiempo se concentra en el centro del país. Este lunes rige una alerta naranja por tormentas en Córdoba y en zonas de Cuyo, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h y caída de granizo, además de avisos amarillos en otras provincias. Para el miércoles, la inestabilidad se corre hacia el norte del país.
Qué hacer ante una alerta amarilla por lluvias
- Evitá salir si no es necesario.
- No saques la basura y mantené limpios los desagües y las alcantarillas.
- Si tenés que manejar, hacelo con precaución y no cruces calles anegadas.
- Si entra agua en tu casa, desconectá los electrodomésticos y cortá la luz.
- Mantenete informado por los canales oficiales del SMN.
Comentarios