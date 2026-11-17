La Capilla Sagrada Familia, en Caviahue, integra el Camino de la Fe neuquino.

El Camino de la Fe neuquino propone un viaje por la historia, la espiritualidad y los paisajes de la provincia. A lo largo de más de 800 kilómetros, desde Ailinco hasta Villa La Angostura, el recorrido conecta capillas, santuarios, monumentos y otros espacios que forman parte del patrimonio religioso y cultural de Neuquén. En Caviahue, una de sus paradas es la Capilla Sagrada Familia, un templo de montaña cuya historia también habla de solidaridad y compromiso comunitario.

Ubicada en la intersección de la avenida R. Bialous y la calle 8 de Abril, la capilla se integra al paisaje cordillerano con una construcción de piedra y madera. Su escala íntima y su arquitectura rústica le dan una identidad propia, pero detrás de sus paredes hay una historia que comenzó con un gesto solidario.

En 2001 llegó al Obispado de Neuquén una donación testamentaria de Angelina Almeida Sarmiento de Fernández. La mujer había expresado su voluntad de aportar recursos para construir una capilla en Copahue. Como esa localidad ya contaba con un espacio religioso, sus herederos propusieron destinar el dinero a Caviahue, donde todavía no existía un templo.

La obra pudo concretarse pese a las dificultades económicas que atravesaba el país en aquel momento. Así, la localidad sumó un lugar de encuentro y espiritualidad, que con el tiempo también incorporó el aporte de otros integrantes de la comunidad. Después de la inauguración, el artista plástico y vecino de Caviahue Tito Geiman donó su trabajo para realizar el mural ubicado detrás del altar, mientras que Marta Rosauer de Sahores aportó los materiales necesarios.

Al pie del volcán Copahue, la Capilla Sagrada Familia es una de las paradas del Camino de la Fe, que une paisajes, historia y espiritualidad en Neuquén.

Esos gestos forman parte de la identidad de la capilla. Su historia no se limita a la construcción de un edificio religioso: también refleja la participación de personas que contribuyeron a darle forma y enriquecer su patrimonio.

Piedra, madera y arte en el paisaje cordillerano

La Capilla Sagrada Familia tiene una estética rústica y acogedora, con materiales que dialogan con el entorno. El techo a dos aguas responde a las condiciones climáticas de la alta montaña, mientras que las paredes robustas le dan una presencia característica de las construcciones de la región.

En el interior, los tirantes a la vista y el cielorraso de madera aportan calidez. Los bancos se distribuyen frente a un sencillo altar de piedra, acompañado por imágenes religiosas. Detrás se destaca el mural de Tito Geiman, una de las expresiones artísticas que distinguen al templo y lo vinculan con la historia local.

La capilla mantiene sus puertas abiertas durante el día. Quienes llegan pueden ingresar para rezar, conocer su arquitectura o encontrar un momento de tranquilidad durante el recorrido por Caviahue. Además, cuenta con un acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

La huella salesiana en el norte neuquino

El Camino de la Fe también permite acercarse a la historia de los misioneros salesianos y a su tarea de acompañamiento espiritual y social en distintos parajes de la provincia. En el territorio del Alto Neuquén, sacerdotes como Domingo Milanesio, conocido como Patiru Domingo; Marcelo P. Gardin; Florindo Zandonella; Mateo Gavatto; Bartolomé Panaro, primer párroco de Chos Malal, y Pedro Martinengo dejaron una huella vinculada con la construcción de capillas y el acompañamiento de las comunidades.

A través de la predicación y la creación de espacios de encuentro, estos misioneros contribuyeron a consolidar vínculos de solidaridad y fraternidad. Su labor también se relacionó con un proceso social en el que tuvieron protagonismo las colectividades chilenas de la Colonia Malbarco.

Ese legado permanece en distintas localidades neuquinas y constituye uno de los hilos que enlaza los sitios del Camino de la Fe. El recorrido permite descubrir cómo la historia religiosa se relaciona con la identidad de cada comunidad y con los paisajes en los que esos espacios se levantaron.

Qué hacer en Caviahue y Copahue durante todo el año

La visita a la Capilla Sagrada Familia puede formar parte de un paseo más amplio por Caviahue y Copahue, dos destinos del norte neuquino que combinan naturaleza, aventura, descanso y bienestar en distintas épocas del año.

Entre diciembre y abril, el complejo termal de Copahue concentra buena parte de la actividad turística. Sus aguas mineromedicinales, vapores, fangos y lagunas termales ofrecen distintas alternativas de bienestar en un entorno natural reconocido por sus propiedades terapéuticas.

Los senderos también permiten conocer algunos de los paisajes más característicos de la zona. Entre los circuitos se encuentran el de las Siete Cascadas, la Cascada de la Usina y la Cascada Escondida. Otro punto destacado es el Salto del Agrio, una caída de agua de más de 45 metros que atraviesa un paisaje de origen volcánico, con paredes de diferentes tonalidades por la presencia de minerales.

El lago Caviahue y la laguna Hualcupén suman opciones para realizar paseos costeros, observar aves y contemplar los bosques de araucarias milenarias. Para quienes buscan una experiencia más exigente, el ascenso al volcán Copahue requiere planificación y las autorizaciones correspondientes.

En otoño, los bosques de pehuenes y ñires cambian de tonalidad y ofrecen otro paisaje. Los senderos hacia Laguna Escondida y Puente de Piedra permiten recorrer esos ambientes a pie y disfrutar del entorno natural.

Durante el invierno, Caviahue se convierte en un destino de nieve. El centro de esquí Caviahue Ski Resort ofrece pistas de esquí y snowboard, además de excursiones en motos de nieve, raquetas y vehículos oruga para conocer distintos sectores de la montaña.

La agenda local también suma celebraciones y encuentros a lo largo del año. La Fiesta Provincial del Piñón, la Fiesta de la Cerveza Artesanal y la Semana Termal acercan a los visitantes a las tradiciones, la gastronomía y la cultura de la región.

En ese recorrido por Caviahue, la Capilla Sagrada Familia aporta una parada diferente. Su historia reúne una donación, el trabajo de artistas y la participación de vecinos que hicieron posible un espacio que hoy integra el patrimonio religioso y cultural del norte neuquino.

Con información de Neuquén Informa.