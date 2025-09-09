Alberto Weretilneck: «No hubo ningún contacto» con el Gobierno de Javier Milei

En medio de versiones que aseguraban que desde el Gobierno de Javier Milei se había abierto un canal de diálogo con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para lograr mayor gobernabilidad tras la derrota electoral en Buenos Aires, el mandatario rionegrino aseguró en formar categórica en la Argentina Oil & Gas Expo 2025 que esa afirmación era «mentira».

«No hubo ningún contacto de nada», afirmó Weretilneck ante Diario RÍO NEGRO instantes antes de inaugurar el stand de la provincia en la muestra de la industria hidrocarburífera que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador de Río Negro también afirmó que no hubo ninguna invitación formal para participar de la mesa de gobernadores que desde el Ejecutivo Nacional se impulsa, pero que es mirada con desconfianza desde las provincias.

En caso de recibir una invitación del Gobierno Nacional, Weretilneck fue claro: «Tiene que ser con todos los gobernadores, sin distinciones partidarias ni regionales. Nosotros somos de diálogo, pero en ese contexto, no (con diálogos) parciales o sectoriales».

La reacción del lunes al resultado electoral en Buenos Aires

El gobernador rionegrino habló ayer lunes del resultado de las elecciones de Buenos Aires y resaltó que fue «una elección provincial y municipal», relativizando el «componente nacional». Desestimó que el desenlace electoral tenga «trascendencia» en Río Negro.

El mandatario repitió, en su análisis, que “es uno de los gobiernos nacionales que más ha destratado, que más ha olvidado y que más le ha faltado el respeto al interior del país”.

Al repasar el resultado electoral el lunes, el gobernador remarcó que la gestión de Javier Milei “ha defraudado a muchos argentinos, como que dijo que sería honesto y que no iba a haber corrupción” pero con los casos del “fentanilo y de los laboratorios nos damos cuenta de que ha echado por tierra esas banderas”.