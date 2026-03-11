Asfalto en el oeste de Neuquén: pavimentarán 74 cuadras en el barrio Círculo Policial

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha un proyecto de infraestructura para pavimentar 74 cuadras en el barrio Círculo Policial, ubicado en el sector oeste de la ciudad (San Lorenzo Sur). Con un cronograma de ejecución dividido en dos grandes etapas, el objetivo oficial es que la barriada alcance la cobertura total de asfalto en sus calles antes de que termine el 2026.

El avance de los trabajos fue recorrido por el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, quien remarcó que el proyecto se sostiene financieramente con recursos propios del municipio, sin necesidad de recurrir al endeudamiento. El jefe comunal señaló además que estas tareas se ejecutan con mano de obra local y forman parte de un despliegue mayor que actualmente abarca a otros sectores como Valentina Sur, Cuenca XV, Confluencia, Altos del Limay y el Parque Industrial.

Cronograma y calles afectadas en Neuquén

El área específica de intervención en el Círculo Policial quedó delimitada por las calles Belgrano, Rohde, Pastor Juan Pluis y Necochea. Para organizar los trabajos, la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano tomó como eje divisorio a la calle Rafaela, que atraviesa el barrio de norte a sur.

Según detalló el titular de esa cartera, Alejandro Nicola, la primera fase ya está en marcha: “Las 44 cuadras del sector oeste ya están con contrato y avanzando con la ejecución de la carpeta asfáltica, con finalización prevista para mayo«.

La segunda etapa abarcará las 30 cuadras restantes hacia el este, desde Rafaela hasta Rohde. Si bien este tramo se encuentra actualmente en pleno proceso de licitación, Nicola garantizó que «antes de fin de año también estarán pavimentadas» para completar el 100% de la conectividad vial del barrio.

Infraestructura complementaria

La llegada del pavimento corona una serie de intervenciones previas en ese sector de San Lorenzo Sur. Desde el Ejecutivo municipal recordaron que la zona ya cuenta con nuevas obras de drenaje, la construcción de un polideportivo, el asfalto de arterias principales como la avenida Necochea y el reciente entubamiento del canal Pastor Pluis (históricamente conocido como Naranjo en Flor).

El impacto de esta transformación urbana fue valorado por la presidenta de la comisión vecinal, Carmen Soto, quien celebró que la obra vial dejará al barrio con cobertura total y adelantó que, como próximo objetivo vecinal, ya se proyecta la construcción de una gran plaza en la zona.