Alerta en dos provincias de la Patagonia por ráfagas de 80 km/h este domingo, y el lunes por viento zonda en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este domingo 2 de noviembre. La advertencia es por viento y ráfagas para el sur de la Patagonia. Además, por viento zonda y tormentas en el centro del país el lunes 3 de noviembre.

Santa Cruz y Tierra del Fuego con alerta por viento

Según indicó el SMN, hay alerta en la zona centro y sur de Santa Cruz. Además en toda la provincia de Tierra del Fuego. «El área continuará afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h«, describió.

La advertencia es para toda la jornada de este domingo.

Recomendaciones del SMN por la alerta por viento

El organismo nacional enumeró las siguientes recomendaciones:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Viento zonda en el centro del país este lunes

Para el lunes, el SMN emitió una alerta por viento zonda en Mendoza y San Juan. «El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas», describió.

Además por tormenta en San Luis y en el norte de La Pampa.