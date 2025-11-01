Sábado soleado y con viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

El calor regresó a la región y este sábado se hará sentir mucho más que el viernes, sobre todo en la región el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que será una jornada marcada por el clima primaveral con temperaturas que rozarán los 30°C, pero también el viento será un gran protagonista.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará temperaturas agradables. La mínima se ubicará en los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C y hacia la noche descenderá hasta alcanzar los 20°C.

El viento será un factor presente durante la jornada, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 23 y 31 km/h. La dirección predominante será del sudoeste, trayendo aire más fresco.

La franja horaria más complicada será la tarde debido a que las ráfagas de viento se intensificarán, alcanzando los 42 y 50 km/h.