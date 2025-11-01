Baja la intensidad del viento en Neuquén y Río Negro este domingo: qué pasa con el calor en el Alto Valle

El fin de semana arrancó caluroso en Neuquén y Río Negro, pero con algunos lapsos ventosos. Este domingo se espera una jornada ideal para disfrutar las altas temperaturas. En un sector de la cordillera además esperan leves lluvias. Qué pasa en la costa atlántica.

Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 2 de noviembre en Neuquén capital y Cipolletti se espera una jornada nublada y una máxima de 27°C, con una leve brisa desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 9°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste y las ráfagas alcanzarán los 36 km/h.

En General Roca y alrededores se espera un domingo con el cielo mayormente nublado y una máxima de 27°C, con poca presencia del viento desde el sudeste.

Por la noche la mínima será de 7°C, mientras que le viento cambiará de dirección hacia el este y bajará su incidencia.

Cómo va a estar este domingo en la cordillera

En Bariloche también pronosticaron un domingo nublado, con una máxima de casi 20°C y un poco de viento desde el oeste. Por la noche la mínima será de 7°C, mientras que el viento continuará de la misma forma que desde la tarde.

En San Martín de los Andes estará completamente nublado y la máxima será de 17°C durante la tarde, acompañado por un poco de viento desde el oeste. Por la noche pronosticaron «lluvias débiles y dispersas» y una mínima de 6°C.

Qué pasa este domingo en Viedma

Este domingo en la costa atlántica se espera una tarde con el cielo mayormente cubierto y una máxima de 26°C, con leve presencia del viento desde el sudeste.

Por la noche la mínima será de 7°C, mientas que el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas de 30 km/h.