Alerta en la Ruta 40: las ráfagas de viento provocaron el vuelco de un camión chileno en Bariloche

Un camión de origen chileno volcó en la circunvalación de Bariloche, sobre la Ruta 40, a causa de intensas ráfagas de viento que azota la región este domingo. El hecho fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por el comisario Nelson Torres.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 15.10, frente al Pitba, sobre Ruta 40, cuando el vehículo se desplazaba en sentido Oeste–Este, desde la zona de Esandi hacia el aeropuerto.

Personal de la Comisaría 36 y Subcomisaría 80 trabajó en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial. Por ahora, solo resta esperar que cesen los fuertes vientos para poder mover el camión, informó el comisario.

El conductor del camión fue examinado y solo presentaba golpes leves, la unidad sufrió únicamente daños materiales.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Las autoridades recomiendan no circular por rutas de la región cordillerana si no es urgente, debido a los fuertes vientos que continúan afectando la zona.

Bariloche se encuentra bajo alerta naranja por viento, con una alerta amarilla adicional por lluvias. «El área será afectada por lluvias persistentes, pudiendo ser algunas locamente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían superarse puntualmente», detallaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse también en forma de nieve. Se espera que el agua sea persistente desde la madrugada hasta horas de la tarde. Con respecto al viento, se prevén ráfagas que podrán superar los 120 km/h en sectores cordilleranos, mientras que el resto de la provincia estará bajo alerta amarilla con ráfagas de hasta 100 km/h.