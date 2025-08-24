ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Fuertes vientos y ráfagas de hasta 100 km/h complican los senderos del parque Lanín, este domingo

Senderos, rutas y áreas boscosas del Parque Nacional Lanín presentan riesgos por la caída de ramas y piedras.

Redacción

La intendencia del Parque Nacional Lanín aconseja a los visitantes no navegar y transitar con máxima precaución en áreas expuestas.

Este domingo, las ráfagas de viento son las protagonistas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta preventiva amarilla por vientos fuertes, que podrían superar los 100 km/h, y la Intendencia del Parque Nacional Lanín recomendó extremar precauciones.

Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Los parques, por su carácter agreste, presentan riesgos naturales que se intensifican en situaciones meteorológicas adversas. La caída de ramas, árboles y piedras es frecuente, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta, informaron desde la intendencia.

Alerta por vientos fuertes: las recomendaciones

  • Mantenerse informado a través del Servicio Meteorológico Nacional y Vialidad Nacional sobre pronósticos y estado de rutas.
  • No salir durante temporales de nieve y, en caso de estar circulando, permanecer dentro del vehículo.
  • Extremar precauciones en senderos, caminos vehiculares y áreas boscosas, donde la caída de ramas y piedras es habitual.
  • Evitar navegar y, en caso de hacerlo, consultar previamente a Prefectura Naval Argentina al 106.
  • Transitar con máxima precaución y respetar la distancia prudencial entre vehículos.
  • Desde la Intendencia solicitaron a los visitantes seguir las novedades y actualizaciones a través de las redes oficiales del Parque Nacional Lanín (@pnlanin).

Temas

Bariloche

Río Negro

Viento

