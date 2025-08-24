Fuertes vientos y ráfagas de hasta 100 km/h complican los senderos del parque Lanín, este domingo

La intendencia del Parque Nacional Lanín aconseja a los visitantes no navegar y transitar con máxima precaución en áreas expuestas.

Este domingo, las ráfagas de viento son las protagonistas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta preventiva amarilla por vientos fuertes, que podrían superar los 100 km/h, y la Intendencia del Parque Nacional Lanín recomendó extremar precauciones.

Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Los parques, por su carácter agreste, presentan riesgos naturales que se intensifican en situaciones meteorológicas adversas. La caída de ramas, árboles y piedras es frecuente, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta, informaron desde la intendencia.

Alerta por vientos fuertes: las recomendaciones