Fuertes vientos y ráfagas de hasta 100 km/h complican los senderos del parque Lanín, este domingo
Senderos, rutas y áreas boscosas del Parque Nacional Lanín presentan riesgos por la caída de ramas y piedras.
Este domingo, las ráfagas de viento son las protagonistas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta preventiva amarilla por vientos fuertes, que podrían superar los 100 km/h, y la Intendencia del Parque Nacional Lanín recomendó extremar precauciones.
Según el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Los parques, por su carácter agreste, presentan riesgos naturales que se intensifican en situaciones meteorológicas adversas. La caída de ramas, árboles y piedras es frecuente, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta, informaron desde la intendencia.
Alerta por vientos fuertes: las recomendaciones
- Mantenerse informado a través del Servicio Meteorológico Nacional y Vialidad Nacional sobre pronósticos y estado de rutas.
- No salir durante temporales de nieve y, en caso de estar circulando, permanecer dentro del vehículo.
- Extremar precauciones en senderos, caminos vehiculares y áreas boscosas, donde la caída de ramas y piedras es habitual.
- Evitar navegar y, en caso de hacerlo, consultar previamente a Prefectura Naval Argentina al 106.
- Transitar con máxima precaución y respetar la distancia prudencial entre vehículos.
- Desde la Intendencia solicitaron a los visitantes seguir las novedades y actualizaciones a través de las redes oficiales del Parque Nacional Lanín (@pnlanin).
