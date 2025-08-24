Alerta por viento en Bariloche: techos volados, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

El domingo llegó con complicaciones en la zona de Bariloche. Una alerta por fuertes ráfagas de viento genera problemas en la localidad. Producto del temporal se registraron voladuras de techos, caídas de tendidos eléctricos, y hasta el cierre de caminos.

Gentileza.

El fin de semana estuvo marcado por la inestabilidad, el frío polar regresó y no lo hizo solo, sino que llegó con un combo de nieve, viento y hasta lluvia. Este domingo, la cordillera de la Patagonia está bajo alerta por ráfagas que alcanzarán o superarán los 100 km/h.

Gentileza

Alerta por viento en Bariloche: techos volados, arboles caídos y cortes de luz

Gentileza.

Desde el área de protección Civil y Bomberos de Bariloche trabajan arduamente ante las complicaciones que generaron las fuertes ráfagas de viento en la ciudad.

En total se realizaron:

Siete asistencias por voladuras de techos

Dos episodios de caída de árboles

Además, se anunció el cierre del Parque Municipal Llao Llao por estrictas razones de seguridad.

Cortes de luz en Bariloche por fuertes ráfagas de viento este domingo

Desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche informaron que, a raíz del fuerte temporal de viento que afecta a la región, «cayeron árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, lo que generó suspensiones momentáneas del servicio en distintos sectores».

En este sentido, aclararon que «todo el personal está afectado a los trabajos de reposición del sistema».

Gentileza.

Entre las zonas más afectadas se encuentra Dina Huapi. Allí, los trabajos se realizaron en «el sector de Redes por la salida de servicio del alimentador Industrial y LU8 Limay», donde varios pinos cayeron sobre los cables y cortaron la distribución. El servicio ya fue restablecido

«A lo largo de la noche y durante la mañana se registraron suspensiones del servicio en la zona Oeste. Salió de servicio la zona del barrio Hipódromo y parte del Circuito Chico». En esta zona la caída de arboles complicó el acceso vehicular.