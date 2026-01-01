El 2026 llega con fuertes vientos y calor extremo al Alto Valle: los peores horarios

El primer día del año no dará tregua en el norte de la Patagonia. Para este jueves 1 de enero, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada de contrastes: mientras el sol brillará con fuerza y el termómetro escalará rápidamente, el viento soplará con gran intensidad. Conocé todos los detalles.

Sol pleno y 34°C para el feriado del 1 de enero en el Alto Valle

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la jornada. Esta ausencia de nubosidad permitirá que la radiación solar impacte de manera directa, llevando la temperatura máxima a los 34°C.

Si bien la mínima de 19°C ofreció un respiro durante la madrugada, el calor se sentirá con fuerza desde media mañana, consolidando un inicio de año seco y típicamente veraniego.

Alerta por viento: ráfagas que rozarán los 90 km/h en el Alto Valle

El dato más crítico para este feriado es la intensidad eólica. Aunque se esperan vientos constantes de hasta 59 km/h, el SMN emitió una advertencia especial por la presencia de ráfagas que podrían alcanzar picos de entre 79 y 87 kilómetros por hora.

De acuerdo al pronóstico detallado, el viento no soplará con la misma fuerza durante todo el día. Las franjas horarias de mayor peligro se registrarán durante la noche.