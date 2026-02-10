Cierran preventivamente el Parque Norte y paseos costeros de Neuquén por la alerta de viento: se esperan ráfagas de 90 km/h

Se esperan ráfagas que podrán superar los 80 km/h, y el peor horario se espera para las 18. (Foto: archivo Florencia Salto)

Por la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Municipalidad de Neuquén dispuso el cierre preventivo de las áreas protegidas y espacios recreativos de la ciudad para la tarde de este martes 10 de febrero de 2026.

La medida alcanza directamente el acceso a la Península Hiroki, Parque Norte y el Parque Agreste en la ribera del río Neuquén. Según detalló Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, el pico del fenómeno se espera a partir de las 18 horas, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Rutas complicadas y recomendaciones del municipio de Neuquén

El funcionario advirtió que la intensidad del viento podría provocar «caídas de árboles, desprendimientos de cartelería y choques por falta de visibilidad». Por este motivo, desde el municipio solicitaron a los vecinos extremar los cuidados y, en lo posible, evitar la circulación por la Ruta 7 y la Autovía Norte, donde el polvo en suspensión suele generar «cortinas» de tierra peligrosas para el tránsito.

“Hay un alerta naranja que se establece ante la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para las personas, los bienes o el ambiente. Lo que tendremos hoy son fuertes vientos que pueden ocasionar caídas de árboles, desprendimientos de materiales y cartelería o choques por la falta de visibilidad”, indicó Baggio.

Las principales recomendaciones son:

No estacionar vehículos debajo de árboles frondosos.

Evitar transitar por espacios de arboledas densas (como Parque Norte).

Asegurar techos, chapas y objetos sueltos en balcones, terrazas y obras en construcción.

Operativo de emergencia

Para hacer frente a las contingencias, el municipio montó un operativo especial con 50 agentes de Defensa Civil, Movilidad, Limpieza Urbana e Infraestructura que patrullarán las calles.

Ante cualquier emergencia, caída de árboles o postes, los vecinos pueden comunicarse a las líneas gratuitas: