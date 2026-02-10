El Alto Valle bajo alerta naranja por viento: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de 110 km/h?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por viento que afectará distintas regiones de las provincias de Neuquén y Río Negro, entre ellas el Alto Valle. Por el temporal se esperan que las ráfagas de viento compliquen la jornada, por ello acá te contamos cuáles serán las horas de mayor intensidad.

Alerta por viento en el Alto Valle: detalles del pronóstico

El organismo nacional informó que la alerta es amarilla y naranja. Por el primer caso se anticipan vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, en tanto las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h, «pudiendo ser superados de manera puntual».

En el caso de la alerta naranja, «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h».

Respecto a las horas más complicadas, el SMN señaló que el viento irá incrementando sus velocidades a partir de la tarde. Este será el punto donde la alerta llegue a naranja y por ello se recomienda tomar precaución a la hora de salir.

Hacia la noche se mantendrá el temporal, pero bajará el nivel de alerta a amarillo, es decir, descenderá el nivel de riesgo aunque de igual manera se recomienda tomar precaución.

En cuanto al clima, el pronóstico del tiempo precisó que este martes se estima que la máxima alcance los 27°C y la mínima llegue a los 16°C. El viento será un factor clave para reducir la intensidad del calor.