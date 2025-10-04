Baja la temperatura en el Alto Valle: qué pasa con el viento este domingo en Neuquén y Río Negro

Qué pasa con el clima este domingo en el Alto Valle. Foto: archivo.

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada de domingo en la que persistencia del viento y un cielo mayormente cubierto. Luego de una primera semana de octubre marcada por el calor y máximas cercanas a los 30°, la temperatura bajará de los 20° en la capital neuquina, Roca y Regina. Enterate el detalle del pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Domingo nublado con fuertes ráfagas de viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro por la mañana

Según la información brindada por el SMN, si bien la mañana podría presentar un escenario complejo en la región, la tarde continuará con un ambiente fresco. La temperatura máxima para mañana domingo se estima en 17°C, mientras que la mínima esperada será de 7°C.

El viento soplará predominantemente del sector sur en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Se esperan velocidades constantes de entre 23 y 31 Km/h. No obstante, las ráfagas serán más intensas, pudiendo alcanzar entre 50 y 59 Km/h durante la mañana.

El cielo permanecerá nublado a lo largo de la tarde y noche en toda la zona. La probabilidad de precipitación en forma de lluvia es baja, entre un 0 y 10%.

Sábado con alerta en Neuquén por lluvias: fue levantada para Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este sábado 4 de octubre en la provincia de Neuquén, donde se esperaba una jornada de lluvias intensas y viento con ráfagas de hasta 100 km/h.

El organismo detalló que las áreas bajo aviso pudieron verse afectadas por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 30 y 50 mm en 24 horas, sin descartar la caída de lluvia y nieve en las zonas de mayor altitud.

Las zonas bajo advertencia incluyeron a Loncopué, Añelo, Chos Malal, Lácar, Aluminé, Collón Curá y Zapala.

Es importante destacar que, si bien el pronóstico inicial incluía a la provincia de Río Negro, el organismo renovó el anuncio en las primeras horas del sábado y levantó la alerta para el territorio rionegrino.