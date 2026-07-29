Alerta por un popular juguete: piden retirarlo del mercado antes del Día del Niño por riesgo químico

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial inició un procedimiento para retirar del mercado un popular juguete luego de recibir una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que advirtió sobre un grave riesgo para la salud infantil. La medida cobra especial relevancia en la previa del Día del Niño, cuando aumenta la compra de este tipo de productos.

Según un informe publicado en Argentina.gob.ar al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el producto señalado es el Squeezy Dumpling, un juguete antiestrés de textura blanda, tras detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites permitidos por la normativa vigente.

De acuerdo con las autoridades, el benceno es una sustancia tóxica que puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, incluso sin necesidad de que el juguete sea ingerido. La exposición a este compuesto puede representar un riesgo para la salud, especialmente en niños.

Qué otras irregularidades detectaron

Además del riesgo químico, el organismo informó que el producto presenta diversas irregularidades que incumplen la normativa de seguridad vigente.

Entre ellas, detalló que carece del Marcado de Conformidad obligatorio, no identifica al importador responsable y tampoco incluye las advertencias e instrucciones de seguridad en idioma español, requisitos indispensables para su comercialización en el país.

La denuncia también señala que el juguete se ofrece tanto en plataformas de venta online como en comercios físicos de distintas provincias, por lo que su distribución es amplia.

Qué medidas tomó el Gobierno

Desde la Subsecretaría informaron que ya se encuentra en marcha el procedimiento para retirar el producto del mercado y evitar que continúe siendo comercializado.

Al mismo tiempo, se dio aviso a las autoridades de defensa del consumidor de las distintas provincias para que realicen tareas de fiscalización y control en los comercios.

«Desde la Subsecretaría se está trabajando en el procedimiento para retirar el juguete del mercado. Además, se alertó a las autoridades provinciales para que lleven adelante las tareas de fiscalización correspondientes. Con estas acciones se busca resguardar la salud de los consumidores, en particular la de los niños«, indicaron desde el organismo.