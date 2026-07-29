Quién era el turista neerlandés que murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

El joven era parte de un grupo que iba a bordo de una embarcación turística.

El viaje de un turista oriundo de Paises Bajos a las Cataratas del Iguazú terminó en tragedia. El joven iba a bordo de una embarcación que, mientras realizaba una excursión, volcó y producto de esta situación, murió. El hecho aún es investigado, pero ya se conoció la identidad de la única victima fatal registrada.

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: quién era el joven turista

El incidente se registró el martes y, según la información brindada por los Bomberos Militares de Paraná (Brasil), ocurrió en la aguas del río Iguazú cuando una empresa brasileña realizaba un recorrido para ver los saltos desde cerca.

En las últimas horas se confirmó que el turista fallecido fue identificado como Mark Lensink. Era un joven de 26 años que había viajado con su familia para pasar unas vacaciones en el destino turístico que comparten Argentina y Brasil.

Lensink, oriundo de la ciudad de Rijssen (Paises Bajos), se ahogó tras el vuelco de la lancha y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Las autoridades aseguraron que recibió primeros auxilios tras ser rescatado y fue trasladado a un hospital local, pero no lograron reanimarlo.

Según su perfil de LinkedIn, Lensik había estudiado una tecnicatura en arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences, una de las universidades de ciencias aplicadas más grandes de los Países Bajos. Además, era dueño y fundador de Lensink Bouwservice, una empresa de construcción y carpintería situada en su ciudad natal.

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: los sobrevivientes

El joven iba a bordo de la embarcación turístico junto a algunos integrantes de su familia, con quienes pasaba las vacaciones. Luego del vuelco, tres mujeres y un hombre fueron asistidos en el lugar, tras esto regresaron con sus familiares mientras que otros dos tuvieron que ser ingresados al Hospital Municipal de Foz, en donde se encuentran fuera de peligro.

Uno de los hospitalizados es un hombre de 49 años que se encuentra bajo observación; mientras que su esposa, una mujer de 48 años, fue atendida por una fractura en el pie.

La Marina de Brasil informó que quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del incidente. Los peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente. Además verificarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones turísticas.

Por su parte, la empresa Macuco Safari, a cargo de la embarcación, suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias y la recolección de pruebas.

Con información de La Nación