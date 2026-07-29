Ya en Buenos Aires, cómo sigue el estado de salud del adolescente con graves quemaduras tras un incendio en Roca

El adolescente de Roca sufrió graves quemaduras durante un incendio ocurrido en una vivienda del barrio San Martín el lunes 27 de julio. Tras el accidente se realizó un viaje de emergencia al Hospital Garrahan para su tratamiento.

Durante el episodio, el chico sufrió la quemadura del 90% de su cuerpo y presentó graves complicaciones de salud. Debido al escenario, se alistaron los preparativos para un rápido traslado a Buenos Aires.

Fuentes de la provincia de Río Negro y del hospital local confirmaron a este medio que se garantizó la «cobertura médica integral y el operativo de traslado del adolescente afectado por las quemaduras.

Una vez que las condiciones climaticas lo permitieron, se preparó una aeronave adaptada para despegar desde el aeropuerto de Roca, con el fin de concretar la derivación aérea de manera inminente.

Grave incendio en Roca: cuál es el estado del adolescente con quemaduras del 90%

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la dirección del Hospital López Lima donde fue trasladado previamente antes de Buenos Aires, brindó detalles sobre la actualidad del estado de salud del paciente.

El adolescente trasladado al Hospital Garrahan «arribó de manera estable tras el vuelo sanitario y ya se encuentra alojado en la unidad de cuidados intensivos del establecimiento. Según los primeros reportes médicos, la prioridad del equipo de salud en este momento es llevar a cabo una evaluación integral de su cuadro.» informaron desde el centro de salud local.

Sobre el destino y cuidado del chico en las próximas horas, el personal del hospital agregó que «la atención del paciente está a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas en quemaduras, quienes monitorean su evolución de cerca».

No obstante, las autoridades médicas afirmaron que «su pronóstico y estado de salud continúan siendo de carácter reservado.»

Grave incendio en Roca: los detalles del accidente donde el adolescente sufrió las quemaduras

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el siniestro se registró el lunes 27 de julio al mediodía, en una vivienda del barrio San Martín. El domicilio fue envuelto en llamas y los vecinos alertaron a las autoridades.

El adolescente estaba dentro de la vivienda, recibió atención médica por parte de personal policial y fue trasladado de urgencia al hospital López Lima. Al llegar recibió atención médica de alta complejidad y permaneció internado en terapia intensiva.

Durante el resto del día y la madrugada del martes, el paciente permaneció con respirador en coma inducido y en condiciones de traslado. Se aplicaron estupefacientes y fármacos controlados para aumentar la presión.