¿Patagonia exportadora de carne?: un dirigente rural de Río Negro contó qué habló con el gobernador

Juan Segatori y, a su derecha, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en la Expo de Palermo 2026. Foto: gentileza.

La Sociedad Rural de Choele Choel se hizo presente en la Expo Rural 2026 de Palermo mediante su presidente, Juan Segatori, quien realizó un balance de la muestra con los lentes puestos del norte de la Patagonia. En ese sentido, destacó la “presencia muy fuerte” de la región en la Sociedad Rural: “Eso marca una gestión desde el lado del gobierno y de las instituciones que han trabajado fuerte para hacerse nombrar”, explicó, en diálogo con Río Negro Rural.

Optimista, Segatori anticipó que hay muchos proyectos para trabajar la tierra virgen del Valle Medio “que le van a venir muy bien a Río Negro”. El dirigente, de 57 años, remarcó los avances realizados en ese punto en el marco de la Expo de Palermo, también como miembro del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina. “Aprovechamos esta semana para gestionar y ver cómo se puede seguir avanzando”, dijo.

Exportación de carne desde Patagonia y la sequía, los temas abordados con el gobernador

El dirigente rural calificó de “muy productivo” el encuentro que mantuvo con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, con quien trataron dos grandes temas: la sequía y la posibilidad de exportar carne por la fuerte competencia en el mercado interno.

“Al gobernador le pedimos prolongar la emergencia de sequía que vencía en junio para poder ayudar al productor”, indicó Segatori. “Si bien ahora llovió, todavía es invierno y tenemos que esperar la primavera. Sostener la cría en la provincia es muy costoso y requiere de mucho sacrificio”, añadió.

A su vez, Segatori reveló que también habló con el gobernador sobre la posibilidad de acondicionar los frigoríficos para exportar carne desde la zona patagónica. “Al competir con el mercado interno con la carne que ingresa envasada, con hueso plano del norte a Río Negro, a nosotros se nos complica la competitividad. Acomodar dos o tres frigoríficos que hay en la Patagonia para poder exportar sería una gran meta. Hay que empezar”. Así, reveló la propuesta de sumar nuevas plantas exportadoras de carne a las ya existentes en Río Negro, entre ellas Fridevi, el principal frigorífico de la Patagonia, ubicado en Viedma.

Juan Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel. «Acomodar dos o tres frigoríficos que hay en la Patagonia para poder exportar sería una gran meta. Hay que empezar». Foto: archivo Jorge Silva.

Segatori admitió que exportar implicaría “otra categoría” de trabajo, y requeriría una fuerte inversión por parte de los productores y frigoríficos. Para eso, todas las partes necesitan “dar previsibilidad”.

Los premios de las cabañas de Río Negro, un logro “importantísimo” para la Patagonia

El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel destacó, además, la concurrencia de productores del Valle Medio a la Expo Rural de Palermo 2026, y contó que también estuvo reunido con representantes de la Confederaciones Rurales Argentinas. Por parte de la entidad, estuvo en Palermo el vicepresidente Matías Ochandorena, entre otros miembros de la Comisión Directiva.

Por otro lado, Segatori se mostró contento con los resultados obtenidos en la Expo por las cabañas de la Patagonia, La Laguna y La Cantera, de Julián Lavayén y Juan Manuel Sosa, respectivamente. “Llevar los premios de Palermo para el norte de la Patagonia es importantísimo. Eso marca un trabajo con mucho mérito, ya que los cabañeros lo hacen a fuerza de pulmón”.

La Cantera, de Viedma, una de las cabañas de Río Negro premiadas en la Expo Rural de Palermo 2026. Foto: Enrique García Medina.

En esa línea, destacó la genética de Río Negro, y se trazó un objetivo: “aumentar la productividad con la misma cantidad de animales, tener más kilos con la misma cantidad de hacienda, y tener animales que se adapten a la zona”, a partir del cambio climático que “vino para quedarse”. Para Segatori, es fundamental sostener “otra forma de trabajar porque si se nos cruza la barrera no podemos volver”.

La Expo de la Sociedad Rural de Choele Choel, el próximo objetivo de la entidad rionegrina

Segatori, que asumió su cargo en enero de 2026, ya empieza a trabajar en la Expo local, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre. El objetivo, reveló, es ampliar la muestra e incorporar “otro tipo de producción”, como gallinas, pollo y huevo.

Por último, el presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, que busca cambiar el nombre de la entidad a Sociedad Rural del Valle Medio, se refirió a los discursos de clausura de la Expo 2026, a cargo del presidente de la SRA, Nicolás Pino, y del presidente de la Nación, Javier Milei: “Ambos marcan un rumbo claro: apostar a la producción, con un discurso firme y claro del rumbo que estamos siguiendo”.

Segatori compartió fila con la esposa del presidente de la Sociedad Rural Argentina en las tribunas de la pista central del predio de Palermo. Admitió que no esperaba “anuncios importantes”, aunque desde el campo piden “desesperadamente” la baja de retenciones. “Habrá que seguir trabajando”, concluyó.

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