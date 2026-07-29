Boca aceleró por Rodrigo Castillo: la respuesta del delantero ante el interés del Xeneize

Esta noche, Boca se prepara para el duelo trascendental frente a O’Higgins por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize venció por la mínima en La Bombonera al equipo trasandino y deberá definir la serie en Chile.

En medio de este duelo, el equipo de Arruabarrena continúa con el foco en el mercado de pases. Luego de incorporar a Lozano, Montero y Villa, la prioridad es sumar a un centrodelantero. Las primeras opciones fueron David Romero y Luciano Gondou, pero Tigre y CSKA Moscú mostraron pretensiones económicas muy altas y están casi descartados.

Luego, apareció la opción de Lucas Passerini, atacante de Belgrano que no atraviesa su mejor momento pero tiene un valor más bajo de mercado. Las conversaciones con el Pirata ya comenzaron y según revelaron van por buen rumbo.

Pero en las últimas horas se conoció el interés de Boca por Rodrigo Castillo. El futbolista de 27 años que la rompió en Lanús la última temporada y actualmente se desempeña en Fluminense es otra opción para reforzar el ataque del Xeneize.

Por eso, Riquelme sondeó al jugador y consultó al Tricolor la situación del delantero. Rápidamente, Castillo dejó clara su postura. A pesar de no tener los minutos deseados en Brasil, el futbolista manifestó sus ganas de continuar en Fluminense hasta el final de la temporada.

De esta forma, el presidente de Boca descarta a otra posibilidad en un puesto que necesita reforzar de manera urgente, tras la complicada lesión de Bareiro y el flojo nivel de Giménez. El mercado de pases del futbol argentino se extenderá hasta el 31 de julio, aunque los clubes que transfieran jugadores al exterior tendrán tiempo de incorporar hasta el 2 de septiembre.