Alerta por viento en Río Negro, La Pampa y ocho provincias más este Día de la Madre: ráfagas de hasta 75 km/h

El mal clima se mantiene este domingo en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Cuáles son las zonas afectadas por la alerta de viento en Río Negro este domingo

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«», precisaron desde el organismo nacional.

La alerta rige principalmente para horas de la tarde y las zonas afectadas son: