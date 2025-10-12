Alerta por viento fuertes, intensas tormentas y granizos en diez provincias este domingo, los detalles

El mal clima se mantiene este domingo en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte, tormentas intensas y posible granizo. Acá los detalles.

La alerta por viento afecta este domingo a las zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Chaco y formosa. De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h».

Alerta por tormenta y granizo: las zonas afectadas este domingo

El SMN mantiene un alerta amarillo que rige este domingo para zonas de Formosa, Chaco, Entre Ríos y Misiones. En algunas zonas el aviso sube a alerta naranja.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.

En regiones con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

