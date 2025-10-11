Sol y fuertes ráfagas en Neuquén y Río Negro este domingo: los peores horarios del viento en el Alto Valle

Luego de la alerta por viento y el anticipo de posibles lluvias para este sábado, el pronóstico parece tener una leve mejora en Neuquén y Río Negro este domingo. Sin embargo, las fuertes ráfagas persisten en el Alto Valle. Qué sucede en la cordillera y la costa atlántica.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para mañana 12 de octubre en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada soleada, con una máxima de 23°C y una leve brisa desde el oeste.

Por la noche volverán las nubes, pero sin probabilidad de precipitaciones. A la vez, la mínima será de 3°C, mientras que el viento se intensificará a más de 30 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca también estará despejado, con una máxima de 24°C, mientras que el viento oscilará levemente desde el sudoeste.

Por la noche estará parcialmente nublado y la mínima será de 3°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas de casi 50 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la cordillera este domingo

En Bariloche se espera una tarde parcialmente nublada, con una máxima de 14°C y una pequeña brisa desde el oeste, con ráfagas superiores a los 30 km/h.

Por la noche el cielo estará completamente nublado, aunque no se indicaron probabilidad de precipitaciones. El viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con ráfagas que superarán los 40 km/h.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, mientras tanto, se aguarda una jornada despejada con una máxima de 13°C y leve presencia del viento desde el oeste. Por la noche, la mínima será de 1°C.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar este domingo en Viedma

En la costa atlántica se aguarda una una jornada con una máxima de 20°C y un cielo parcialmente nublado. El viento acompañará desde el sudeste a más de 30 km/h, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Por la noche, la mínima será de 0°C y el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, como así también bajará su incidencia.