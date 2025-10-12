Calor y mucho viento en el Alto Valle esta semana: los días claves con ráfagas de hasta 69 km/h

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una semana de constante movimiento atmosférico. Los próximos días estarán marcados por la presencia persistente del viento, que se manifestará con distintas intensidades a lo largo de la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo de la semana en el Alto Valle presentará un patrón de vientos moderados a fuertes. Este lunes 13 de octubre, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora, con una máxima de 24°C.

Para este martes 14 de octubre, las condiciones se intensificarán ligeramente, con ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 69 kilómetros por hora durante la tarde. La temperatura máxima estimada para esta jornada será de 27°C, mientras que la mínima rondará los 11°C.

La máxima alcanzará los 28°C en el Alto Valle: ¿sigue el viento miércoles y jueves?

La mitad de la semana mantendrá la tónica del viento en la región. Este miércoles 15 de octubre, el SMN pronostica ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora, afectando tanto la mañana como la tarde en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La máxima se elevará a 28°C, con una mínima de 13°C.

Posteriormente, este jueves 16 de octubre, las ráfagas persistirán, aunque con una ligera disminución en su intensidad máxima, llegando a los 50 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá ligeramente nublado, y las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 24°C de máxima.

Hacia el final de la semana, las condiciones meteorológicas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro mostrarán un panorama más calmo. Este viernes 17 de octubre, el viento disminuirá su intensidad, con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora, predominantemente del sudoeste.