Alerta roja por incendio forestal en una reserva de Chile: fuego en La Araucanía

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) activó este miércoles una alerta roja en la comuna Lonquimay de La Araucanía por un foco ígneo que amenaza la Reserva Nacional Alto Bío Bío. El incendio se desarrolla a unos 60 kilómetros del paso Pino Hachado de Neuquén y moviliza recursos especiales.

Incendio forestal en Chile activó alerta en La Araucanía

El Senapred declaró la emergencia luego de recibir un informe técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El siniestro permanece “en combate” y afecta, por el momento, una superficie acotada.

Según informó el medio BioBioChile, el foco ígneo registra una superficie de 0,01 hectáreas de bosque nativo. A pesar de esa dimensión inicial, las autoridades advirtieron una “amenaza inminente” para un área de especial resguardo ambiental.

En la Patagonia argentina, brigadistas combaten las llamas en Chubut y Santa Cruz. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

El reporte oficial detalla que el incendio pone en riesgo a un “Área Silvestre Protegida” dentro de los límites de la Reserva Nacional Alto Bío Bío. La cercanía del fuego con ese sector motivó la adopción de medidas preventivas inmediatas.

Reserva Nacional Alto Bío Bío de Chile bajo vigilancia por incendio

Con la declaración de la alerta, se movilizaron recursos adicionales a los ya dispuestos por la Conaf. El operativo incluye brigadas terrestres y apoyo aéreo, en coordinación con Bomberos y el sistema nacional de respuesta ante desastres.

El incendio forestal en Lonquimay continúa bajo monitoreo constante mientras se sostienen las tareas de control. La situación se mantiene en evaluación diaria.

La situación en Lonquimay se da en un escenario regional marcado por los incendios forestales en Chubut y Santa Cruz, donde brigadistas y aviones hidrantes combaten el fuego en áreas protegidas y zonas rurales, lo que refuerza la preocupación por un fenómeno que atraviesa la cordillera y mantiene en alerta a ambos países.