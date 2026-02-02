Alivio en la Patagonia: confirman que está extinto el incendio en parque nacional Lanín, qué dice el último parte

El incendio registrado en el sector R20 Barros Colorados, en la zona de Rucachoroi del Parque Nacional Lanín, fue declarado extinguido fin de semana. El foco tuvo origen natural, producto de la caída de un rayo, y afectó una superficie estimada de 2500 metros cuadrados en una altitud de 1.434 metros sobre el nivel del mar.

Durante la jornada operativa, un helicóptero del AFE–SNMF realizó el traslado de personal al área afectada, entre ellos un guardaparque, un brigadista del ICE de la Zona Norte y cinco integrantes del cuerpo de Protectores del Pehuén. La intervención permitió un rápido abordaje del foco ígneo en un sector de difícil acceso.

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el incendio se inició tras el impacto de un rayo y afectó vegetación compuesta por quila, lenga, base de Araucaria y Ñire. El avance del fuego fue superficial, con daños puntuales sobre material fino y en la base del arbolado, sin propagación significativa.

El operativo de bomberos en el Parque Nacional Lanín

Las tareas de combate incluyeron ataque directo con herramientas manuales, apertura de sectores mediante motosierras y la aplicación de agua durante aproximadamente cuatro horas, con el objetivo de lograr un enfriamiento profundo y evitar posibles reactivaciones.

Tras estas acciones, el área quedó bajo monitoreo preventivo.

En paralelo, ante una denuncia por una presunta columna de humo en el sector de Chachín, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento con un avión de la Administración de Parques Nacionales equipado con cámara 360°. El relevamiento aéreo permitió confirmar que se trataba de bancos de bruma en valles de altura y no de focos activos.

Trayectoria de monitoreo en el Parque Nacional Lanín (Foto: PN Lanín)

Las áreas patrulladas fueron:

Chachín

Quilanlahue

Fondo del Lago Lolog

Laguna Verde

Paimún

R20 Yeguadas

Quillén

Hui Hui

Barros Colorados

Ñorquinco, ampliando luego la observación hacia el sector Este.

Desde el Parque Nacional Lanín informaron que continuarán con el monitoreo preventivo debido a la actividad eléctrica registrada en los últimos días y reiteraron la importancia de denunciar rápidamente cualquier columna de humo.