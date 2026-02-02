Una apuesta fuerte por el oro en Río Negro: una minera canadiense desembarca con el proyecto «Gran Esperanza»

El proyecto abarca más de 4o.000 hectáreas con vetas de oro y plata identificadas desde superficie y condiciones de acceso favorables para la exploración.

Recientemente, la minera canadiense Golden Goose Resources firmó un acuerdo para adquirir hasta el 100% del proyecto que explota un yacimiento de oro y plata de alta ley ubicado en la provincia de Río Negro, en una zona que gana protagonismo por su potencial geológico y actividad exploratoria. La compañía, anunció la firma de un acuerdo definitivo con Valcheta Exploraciones para avanzar en la adquisición total del proyecto Gran Esperanza, una propiedad aurífera y argentífera de características epitermales situada en el distrito de Los Menucos, dentro del Macizo Patagónico Norte.

Hasta el momento se recolectaron más de 600 muestras de canal continuo en el área. Foto Golden Goose.

El proyecto comprende unas 44.400 hectáreas con acceso durante todo el año y se beneficia de una infraestructura favorable, con cercanía a rutas pavimentadas y caminos secundarios que facilitan las tareas de exploración. La zona se encuentra próxima a desarrollos mineros relevantes y a proyectos en distintas etapas de avance, lo que refuerza el interés estratégico del área.

Los antecedentes de exploración en Gran Esperanza indican la presencia de una extensa red de vetas epitermales de baja sulfuración que se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros. En campañas históricas se realizaron trincheras y muestreos de superficie que arrojaron leyes de oro y plata de alto tenor, lo que posiciona al proyecto como un objetivo atractivo y con potencial para avanzar hacia etapas de perforación.

Bajo términos de opciones escalonadas que suman 1.889.500 dólares en efectivo y 2.599.000 dólares en gastos de exploración, las partes prevén un camino claro desde el ingreso inicial hasta una posible propiedad 100% indivisa mediante empresa conjunta y ejercicios posteriores de opciones.

Análisis previos a la firma

Como parte del proceso previo a la firma del acuerdo, equipos técnicos de Golden Goose visitaron el yacimiento en diciembre de 2025 y recolectaron nuevas muestras de roca en vetas mineralizadas expuestas. Varias de esas muestras confirmaron valores significativos de oro, incluyendo registros superiores a los 14 gramos por tonelada, lo que reforzó las expectativas sobre el potencial de alta ley del sistema.

Según el Acuerdo Definitivo, Golden Goose podrá obtener hasta un 100% de participación en el Proyecto Gran Esperanza a través de una opción escalonada que consiste en pagos en efectivo y gastos de exploración. Fuente Golden Goose.



El acuerdo establece un esquema de opción escalonado que permitirá a la compañía canadiense incrementar progresivamente su participación hasta alcanzar el control total del proyecto, a través de pagos en efectivo y compromisos de inversión en exploración. El esquema contempla flexibilidad para acelerar plazos si los resultados técnicos lo justifican, así como una regalía sobre la producción futura.

Desde la empresa destacaron que Gran Esperanza combina escala, calidad geológica y condiciones de acceso favorables, factores clave para avanzar con programas de exploración sistemáticos y definir blancos prioritarios en el corto plazo. Con esta operación, Golden Goose refuerza su presencia en Argentina y se suma al creciente interés de compañías internacionales por el potencial minero de la Patagonia.

La empresa Golden Goose Resources se centra en la exploración y el desarrollo de activos de oro, plata y litio tanto en Sudamérica como en Canadá. “La firma del Acuerdo Definitivo para Gran Esperanza representa un hito importante y un paso transformador”, afirmó Dustin Nanos, director ejecutivo de Golden Goose, en un comunicado de la empresa . “(…) La información recopilada hasta la fecha posiciona a Gran Esperanza como un proyecto de exploración atractivo y listo para la perforación, con el potencial de obtener rápidamente resultados de alto impacto. Esperamos impulsar el proyecto mediante programas sistemáticos de exploración superficial en la propiedad”, concluyó.