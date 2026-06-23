Allanaron una vivienda en El Frutillar, al sur de Bariloche, tras el caso del adolescente herido de bala

Personal policial de la Comisaría 42 realiza un allanamiento en una vivienda del barrio El Frutillar, al sur de Bariloche, tras el caso del adolescente que ingresó de urgencia a la guardia del Hospital Privado Regional (HPR), con dos heridas de arma de fuego.

El joven de 16 años permanece en el área de Terapia Intensiva luego de haber sido operado debido a dos lesiones en la pierna y en la mandíbula.

Desde el centro de salud dieron aviso de inmediato a la policía al detectar que las heridas correspondían a un arma de fuego.

Según pudo conocer este diario por parte de fuentes cercanas a la investigación, el padre del joven aseguró que se trató de una autolesión en la casa ubicada en la calle Chapel al 400, pero se investigan las circunstancias. «Se habría registrado una discusión entre padre e hijo, se fueron a la planta alta y ahí ocurrió el incidente. Había alguien en la parte de abajo, pero no se sabe bien qué pasó», comentaron, al tiempo que mencionaron que el padre del muchacho es integrante de la Gendarmería Nacional. De hecho, los disparos fueron efectuados con un arma reglamentaria de esa fuerza federal.

La policía encabezó una requisa en un auto Renault Oroch, en el que el joven fue trasladado a la guardia. Pero no se encontró el arma, solo se detectaron manchas de sangre.

En tanto, testigos manifestaron haber visto móviles de Gendarmería en la zona del HPR.