Amenazan con una protesta en el puente Neuquén- Cipolletti: sigue la falta de control en el ingreso de alimentos

Trabajadores del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) siguen este miércoles con el paro que comenzaron el lunes en todos los puestos de Neuquén. Piden ser convocados por el Ejecutivo provincial. «El desgaste es visible», sostuvo Mónica Leiva, directora Obrera del CiPPA, representante del gremio ATE. Anunció que si no tienen respuestas llevarán este jueves la protesta al puente carretero que une Neuquén y Cipolletti. Por la medida de fuerza que lleva su tercer día consecutivo no hay garantía de la calidad de los productos que entran la provincia ya que no hay fiscalización.

Mónica Leiva comunicó a Diario RÍO NEGRO que aún no han sido convocados para resolver sus demandas. «Hubo un compromiso que enviarán dos camionetas en 15-20 días, pero eso ya había pasado antes, y no ocurrió», marcó.

Señaló que si no hay una respuesta concreta visibilizarán sus reclamos el jueves con una protesta desde las 6 en el puente Carretero. «Será sin molestar, con carteles». Leiva sostuvo que que en estos 27 años no hubo casi inversiones en el organismo.

Falta de control en los puestos de Neuquén

Por la medida, Leiva indicó que hay falta de control en los puestos del Tercer Puente, Centenario, Neuquén, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces, Dique Ingeniero Ballester, Barrancas, Pata Mora y el Puesto Móvil. «La mercadería que no se controla también la sufre nuestra familia, no nos gusta tener que recurrir a esa medida», marcó.

Entre sus tareas, el Cippa inspecciona que se cumplan las condiciones de higiene, documentación sanitaria y habilitación correspondiente.

Los reclamos de ATE en el Cippa y paro por tiempo indeterminado

La trabajadora enumeró que los reclamos son por problemas edilicios en los diferentes puestos de control, desfinanciamiento para el funcionamiento diario, falta de movilidad e inseguridad en las patrullas (vehículos). Además que hay un incumplimiento en los ingresos por fallecimiento y del pago de la de la promoción horizontal, ambos vinculados al CCT Ley 3373.

«Los puestos están abandonados. incluso faltan sillas. Las camionetas son de 2014, pero están rotas. Un desfinanciamiento total». describió Leiva.

Este medio consultó a Provincia sobre la situación en el Cippa. Aun no hubo respuestas.