Amor a la tierra: el Club Maipué festeja en Cipolletti con su emblemática Escuela de Jardinería    

“La misión de Maipué es clara: formar tanto a quienes buscan una salida laboral calificada, como a quienes desean perfeccionar su hobby, acercando herramientas teóricas y prácticas para una jardinería sustentable y comprometida con el ambiente”. Con esta premisa, este espacio de capacitación cipoleño viene trabajando hace exactamente un cuarto de siglo, en una institución que cumplió cuatro décadas y en una sede cuyo origen se remonta a mediados del 1900.

Desde el 2000 el Parque Rosauer es el entorno casi mágico en el que se desenvuelve esta organización, el Club de Jardinería “Maipué”, gracias a un comodato con el Municipio local. Allí es donde cuentan con salón de usos múltiples apto para el dictado de clases, invernadero y espacio para la realización de ferias y muestras, el cultivo de plantas producidas en los talleres, la investigación de flora silvestre y actividades artísticas para compartir con la comunidad.

Juntos acceden a salidas de campo y a realizar publicaciones, para también a cooperar con instituciones públicas y privadas, especialmente asesorando a municipios y colaborando con escuelas, comentaron.

Todo en un edificio que supo albergar a la segunda estación meteorológica de la región, desde los años ‘50, y en un predio que originalmente tenía cuatro hectáreas, que desde siempre estuvieron ligadas al uso de la tierra: allí se distribuían el “campo de observación” (con barómetro, veleta, anemómetro, pluviómetro, brújula, reloj solar y sombra meridiana) frente a otras dependencias como la quinta, un jardín, frutales, alfalfar, acequias, tamariscos y álamos que la rodearan.

El fundador Manuel Fernández Oro fue quien las cedió al principio, para luego ser compradas por Juan E. Rosauer, en cuyo honor hoy ostentan el nombre que permite reconocerlas desde cualquier punto de la región.

Foto: Archivo Diario RN.

Avances

Foto: Gentileza.

En el afán por consolidar la labor de formación realizada, el Club logró que desde 2011, la Escuela pudiera acreditar a sus egresados con el Certificado de Capacitación en Jardinería Calificada, aprobado por Resolución Nº 2350/11 del Consejo Provincial de Educación de Río Negro. “Este logro marcó un hito en la historia de la institución: la transformación del establecimiento de privado arancelado a público de gestión privada”, valoraron.

Orgulloso, su equipo hoy puede reivindicar que “a lo largo de estos años, ‘Maipué’ ha acompañado a centenares de estudiantes que hoy se desempeñan tanto en el Alto Valle como en distintas regiones del país”. “Además de la formación integral, la escuela apuesta a la actualización permanente, de la mano de profesionales referentes en las distintas temáticas, a través de seminarios especializados: cultivo y mantenimiento de rosas, construcción de rocallas y estanques, jardinería en zonas semiáridas, entre otros”, remarcaron.

Con esta trayectoria, en el contexto de un nuevo aniversario de la ciudad, anticiparon que ya hay fecha prevista para las inscripciones 2026, a partir del próximo mes de noviembre. Con cursada tres veces por semana (martes, jueves y sábados) trabajarán desde marzo a diciembre 2026 cuatro grandes áreas disciplinares: Botánica y Fisiología Vegetal, Jardinería, Prácticas Profesionalizantes y Diseño. Como condición previa, recordaron, sólo se solicita tener nivel primario completo. Contacto: (0299) 6917158 – maipue.club@gmail.com.