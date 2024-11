«Amor» después del amor: conocé la conmovedora historia del perrito rescatado de un basural, en Regina

A pura fuerza y corazón, Camila Alonso, rescatista independiente, dio una difícil y conmovedora batalla, tras encontrar tres cachorritos abandonados en un basural del parque industrial de Villa Regina. Los animales fueron hallados en pésimas condiciones de salud. Dos de ellos comenzaron un tratamiento y ya fueron adoptados. «Amor», quien se encontraba en el estado más delicado, fue adoptado por Camila. Ahora, la rescatista pide ayuda a la comunidad para juntar el dinero de los gastos veterinarios.

«Es un caso muy delicado, su estado anémico es muy malo, pero hay esperanzas de que si hacemos todo se salve. Tuve que decidir por transfusión de sangre, obvio que di el OKEY», aseguraba a través de sus redes sociales Camila el día lunes, quien junto a su mamá llevan adelante la admirable labora de rescatar animales de la calle, en una asociación familiar llamada «Salvando 4 Patas».

El lunes, recibió el aviso sobre tres cachorros abandonados en la zona del basural de Regina en el parque industrial. Al llegar se encontró con tres animales desnutridos, deshidratados, con anemia, plagados de garrapatas y con severas lesiones. Como suele hacerlo, decidió actuar con rapidez y de buena fe y se los llevó a su hogar, para ponerlos a resguardo.

Luego del rescate, dos de ellos comenzaron su tratamiento y fueron adoptados. Sin embargo, el pequeño «Amor» continuaba en estado delicado luchando por su vida. Primero fue atendido en Regina, pero debió ser derivado a Neuquén para realizarle transfusiones de sangre para mejorar su salud.

Para cubrir todos los gastos de la atención veterinaria, Camila debió recurrir a la ayuda de la comunidad, quien, afortunadamente, no tardó en dar respuestas y colaboró para que el pequeño «Amor» vuelva junto a Camila a su nuevo hogar.

«‘Amor’ hoy vuelve conmigo vivo a casa, con extremos cuidados hasta que se ponga bien fuerte, si bien el alta no está del todo, pero ayer pensé que se me iba, estaba con riesgo de muerte y hoy no lo puedo creer», expresó.

Camila y un conmovedor agradecimiento para todos los que ayudaron a «Amor»

«De ayer estar llorando todo el día a hoy por la mañana, hoy estoy feliz», comenzó su hermoso descargo y agradeció a todas y cada una de las personas que dieron una mano para salvar al nuevo integrante de la familia, «Amor». «Gracias a cada uno de ustedes, a aquellos que colaboraron económicamente, vi nombre por nombre, cada donación, aquellos que me mandaron mensajitos, a aquellas personas que pusieron en sus oraciones a ‘Amor’ , los que le hicieron Reiki, a los que le prendieron una velita, gracias a los que difundieron por todos lados», comentó.

«Me volvió el alma al cuerpo. Muchos saben que hace poco tuve la pérdida de mi abuelo y lo tengo presente en cada rescate porque él estaba orgulloso de lo que soy siendo rescatista de animales».

«El viernes tenemos que volver a Neuquén para control y ver cómo seguimos (ampliaré luego cuando los veterinarios lo vean ese día) ese día me van a dar el informe principal de cómo ‘Amor’ llegó a la veterinaria, qué se le hizo, el gasto total, en qué estado nos lo entregaron y cómo vamos a seguir», continuó.

«Como lo digo siempre: vale la pena salvar a quien necesita ser salvado», concluyó.

Cómo podés ayudar

A través de sus redes sociales, Camila comparte el avance de sus rescates y solicita ayuda económica para cubrir los gastos veterinarios. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de su Facebook Camila Malén Alonso.

«Aún me quedó por abonar $100.000», publicó a través de la red social.