El dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais: «Le hablábamos y nunca contestó»

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes a los 54 años tras un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de Martínez, continúa generando una profunda conmoción. Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del hecho, comenzó a conocerse el testimonio de uno de los vecinos que intentó rescatar a la periodista apenas ocurrió el impacto.

Según reconstruyó PrimiciasYa, el hombre relató los dramáticos minutos posteriores al choque y contó cómo fueron los desesperados intentos por asistir a la conductora antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El dramático relato del vecino que intentó ayudarla

El testigo, identificado como Carlos, habló con A24 y recordó que fue uno de los primeros en acercarse al lugar tras escuchar el fuerte estruendo provocado por el impacto entre el Tren de la Costa y el automóvil que conducía Ernestina Pais.

«Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella«, contó, al describir la confusión que reinó en los primeros minutos posteriores al siniestro.

Luego explicó cómo reaccionaron él y otros vecinos al advertir la gravedad de la situación.

«Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar qué había pasado, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas«, recordó con visible conmoción.

«Le hablábamos, pero nunca contestó»

Carlos también reveló cuál fue la única reacción que alcanzó a percibir por parte de la periodista antes de que arribaran los servicios de emergencia.

«Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó«, expresó sobre los instantes posteriores al accidente, que, según estimó, ocurrió entre las 19.20 y las 19.25.

Los intentos por rescatar a Ernestina Pais

El vecino aseguró que varias personas intentaron asistir a la conductora, aunque ninguno de los esfuerzos dio resultado debido a cómo había quedado el vehículo tras el impacto.

«Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina«, afirmó.

De acuerdo con lo publicado por PrimiciasYa, el testimonio de Carlos permitió reconstruir parte de los dramáticos momentos posteriores al accidente y aportó nuevos detalles sobre el operativo improvisado que realizaron vecinos y efectivos policiales para intentar rescatar a la periodista, en un episodio que sigue causando un fuerte impacto.