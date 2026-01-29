Ángela Torres en la Fiesta de la Confluencia 2026: a qué hora toca y quién es la artista que revoluciona el pop en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya tiene todo listo para hacer vibrar la isla 132 de Neuquén durante el fin de semana del 5 al 8 de febrero.

Una de las noches más esperadas es la del viernes 6 y entre los nombres que más resuenan en las búsquedas de los neuquinos aparece el de Ángela Torres, la artista que logró fusionar su carrera actoral con un presente musical sólido y hits que no paran de sonar.

¿A qué hora toca Ángela Torres en la Fiesta de la Confluencia 2026?

Según el cronograma oficial difundido por la organización, Ángela Torres subirá al escenario principal de la Isla 132 a las 23:20.

Su show será el preludio perfecto para el cierre de la jornada, que estará a cargo de Luck Ra. Existe una fuerte expectativa entre los fans por la posibilidad de ver a ambos artistas compartiendo escenario en algún momento de la noche, dada su cercanía y colaboraciones previas.

El cronograma completo es:

18:00: Ganador Pre Confluencia (Talento regional)

18:40: Tuli (Apertura con todo el estilo urbano)

Tuli (Apertura con todo el estilo urbano) 19:30: Lauty Gram

Lauty Gram 20:20: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 21:00: Roze

Roze 22:00: FMK (El hitmaker de la noche)

FMK (El hitmaker de la noche) 23:20: Ángela Torres

00:50: Luck Ra (Cierre estelar a puro cuarteto

Quién es Ángela Torres: talento en los genes y éxito propio

Hija de la actriz Gloria Carrá y sobrina de Diego Torres, Ángela lleva el arte en su ADN. Sin embargo, supo construir un camino propio que la despegó de su linaje familiar.

Saltó a la fama masiva por sus papeles en tiras juveniles y por su protagónico en Simona.

Con un estilo que transita el pop, el R&B y tintes urbanos, ha lanzado éxitos como «La Loto», «Kitty» y su reciente EP que la posicionó como una de las referentes femeninas del género en Argentina.

Su llegada a Neuquén se da en un momento de madurez artística, donde combina coreografías de alto impacto con una puesta en escena de nivel internacional.