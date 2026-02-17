Animacom: el evento que convirtió a Cipolletti en un punto clave de la cultura pop patagónica

Animacom celebrará su 13ª edición el 14 y 15 de marzo en el Complejo Deportivo exCorpofrut de Cipolletti.

Animacom ya no es solo una convención de anime. Con trece ediciones realizadas y un crecimiento sostenido, el evento se consolidó como uno de los encuentros de cultura pop más relevantes de la región, combinando anime, videojuegos, cómic, cosplay y una fuerte impronta retro. La próxima edición se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Complejo Deportivo exCorpofrut de Cipolletti.

“Animacom surgió de la necesidad de encontrar un espacio donde confluyera todo lo que tiene que ver con el anime, la cultura retro, la cultura pop, el cómic americano y los videojuegos”, explicó Nicolás Correa, organizador del evento. Aunque en sus inicios estuvo pensado para un público joven, con el paso del tiempo fue ampliando su convocatoria. “Empezaron a sumarse muchos adultos que se sentían identificados con lo que proponíamos”, añadió.

Una de las principales características de Animacom es que ninguna edición es igual a la anterior. “Siempre traemos artistas distintos o planteamos nuevas temáticas. Eso implica meses de trabajo previo”, detalló Correa. En esta oportunidad, el evento contará con invitados especiales como Metal Warrior, un dúo proveniente de Buenos Aires y habitual de Comic-Con, que interpreta canciones clásicas de anime y series en versiones rock y metal, con una marcada estética retro. También habrá participación de artistas regionales, como Martín & Beta, que trabaja con animatronics e interacción con el público infantil.

Declarado de interés cultural, turístico y educativo por la Legislatura de Río Negro, el evento genera impacto económico y promueve un espacio de inclusión y diversidad.

El concurso de cosplay vuelve a ser uno de los grandes ejes de la propuesta. “Es algo en lo que hacemos mucho hincapié, edición tras edición. Lo incentivamos con premios, experiencias y talleres”, afirmó el organizador. A eso se suman concursos de dibujo y canto, jurados invitados, una amplia zona gamer, sector gastronómico y stands de todo el país.

La nueva edición se desarrollará de 15 a 21 horas, con entradas a 4 mil pesos. Los menores de cinco años no abonan. Parte de lo recaudado será destinada a la compra de insumos deportivos para el complejo que alberga el evento, como forma de retribución a la comunidad. “Es un pequeño aporte que podemos hacer desde nuestro lugar”, explicó Correa.

El valor del encuentro

Más allá del aspecto cultural, Animacom tiene un fuerte impacto social y económico en la ciudad. El evento fue declarado de interés cultural, turístico y educativo por la Legislatura de Río Negro. “Cuando hay Animacom, la ciudad se llena de gente, el sector gastronómico trabaja a pleno y todo se llena de color”, destacó su organizador.

Pero el valor del encuentro va más allá de lo económico. “Es un espacio de inclusión”, remarcó Correa. “Muchos chicos que quizás padecen alguna discapacidad o situaciones que los desplazan de otras actividades encuentran acá un lugar donde pueden ser ellos mismos. En Animacom no vas a ver que alguien critique a otro por no encajar con un perfil”, destacó.

Organizar un evento de estas características no está exento de desafíos. “No hay ensayo para un evento. Hay planificación de muchos meses”, explicó Correa. A eso se suma la necesidad de derribar prejuicios: “Todavía existe estigma y bullying hacia chicos que se disfrazan. Erradicar eso y generar conciencia es parte del trabajo”.

Para quienes nunca asistieron, la invitación es clara: “Estoy seguro de que quien va una vez, vuelve o lo recomienda. La experiencia te conecta con la nostalgia, con tu infancia, con lo que te gustaba”. Toda la información y las actividades se difunden a través de Instagram, donde el evento puede encontrarse como animacom.