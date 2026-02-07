“Queremos empezarlo y terminarlo”: el desafío de lanzar un juego patagónico en Steam

Desde Neuquén y con la ambición de dar el salto a las grandes plataformas, un estudio independiente patagónico avanza en el desarrollo de su primer videojuego comercial. En esta entrevista, el equipo detrás de Hamster & Dragons cuenta en qué etapa se encuentra el proyecto, qué lo distingue dentro del género roguelike y cómo es apostar por Steam y por una carrera a largo plazo en la industria del gaming desde el sur del país.

Pregunta: ¿En qué estado está Hamster & Dragons y cuáles son los principales objetivos del videojuego?

Respuesta: Hamster & Dragons está ahora mismo en pleno desarrollo; es el proyecto en el que más estamos trabajando y, bueno, el único también. Justamente es el primer proyecto que queremos desarrollar de principio a fin y poder tener la experiencia de terminarlo y realizar el lanzamiento en plataformas, especialmente en Steam. Ese es nuestro principal objetivo: vivir toda esa experiencia para después poder aplicarla a futuros proyectos.

P: ¿Qué elementos hacen único al juego dentro del género respecto a otros títulos?

R: Hamster & Dragons es una fusión de muchos ejemplos e inspiraciones que tenemos, principalmente de juegos estilo roguelike y de lo que es Dungeons & Dragons, el juego de mesa, todo lo que es fantasía medieval e infantil. Quisimos fusionar estas dos cosas con un agregado un poco más humorístico, con un mundo y personajes que son hámsters o, en general, animales de ese estilo. Básicamente, mezclar todo eso y darle un sentido. Terminamos haciendo Hamster & Dragons, que es un roguelike, un juego de estilo roguelike con personajes bastante particulares, animalitos simpáticos. Principalmente, buscamos con esas ideas hacer algo único, porque existe mucho roguelike y existen muchos juegos basados en Dungeons & Dragons; es algo bastante común, pero darle un sentido propio, algo único de nosotros. Y, sobre todo, que sea algo bastante sólido: empezarlo y terminarlo, que sea un proyecto sólido, jugable, disfrutable de principio a fin, que se pueda vender, que pueda estar en las tiendas, que valga la pena comprarlo y que al jugarlo se tenga una buena experiencia.

P: ¿Qué implica para un estudio de Neuquén pensar en Steam como plataforma de lanzamiento?

R: Para nosotros es apuntar arriba. Venimos haciendo proyectos chicos. Durante años nos metimos principalmente en jams, que son eventos y torneos donde tenés poco tiempo para desarrollar un juego. Entonces teníamos muchos prototipos y proyectos chicos que desarrollamos en muy poco tiempo, en 48 horas, en un par de días; lo máximo creo que fueron cinco días. Por eso ahora decidimos, ya desde el año pasado, pero apuntando más que nada a 2026, intentar hacer un proyecto un poco más grande y poder cerrarlo desde un principio hasta un fin.

P: ¿Cómo es el proceso de desarrollo de un videojuego en un estudio desde la Patagonia?

R: Nosotros no tenemos mucho tiempo para juntarnos a desarrollar, porque cada uno tiene sus propias actividades. Un par de los chicos estudian su carrera, entonces inicialmente trabajamos en nuestros tiempos libres. Presencialmente, nos juntamos cada dos fines de semana, o sea, cada 15 días nos reunimos en un lugar, montamos todas las computadoras, estamos de a poco armando una oficina e invertimos nuestro tiempo cuando estamos libres. Ahí le metemos todo lo que podemos los fines de semana, y así durante varios meses.

P: ¿Cuál es la proyección a futuro del estudio? ¿Es Steam el objetivo puntual o es el comienzo de algo más grande?

R: Por ahora queremos ir de a poco. Nuestro principal objetivo es terminar Hamster & Dragons y subirlo a Steam y a las plataformas que se pueda. Steam es la más famosa y la que más utiliza casi todo el mundo, así que ese es el objetivo principal. También queremos, a fin de año, poder asistir a la EVA, el evento de videojuegos. Y la idea para 2026 es hacer varios proyectos como Hamster & Dragons, de cuatro o cinco meses, poder terminarlos, finalizarlos, pulirlos, trabajarlos completamente y subirlos a las plataformas. La idea es tener lanzamientos cada dos a cuatro o cinco meses durante todo 2026, hacer más o menos esto dos o tres veces, para por lo menos tener una galería, un portfolio, con juegos terminados, comparables, jugables y disfrutables.

* Gabriel Carrera contó que el estudio trabaja intensamente y pronto reactivarán las redes para mostrar avances. Planean lanzar el juego a principios de abril. El equipo tiene una formación diversa que incluye desarrollo de videojuegos, ciencia de la computación y música. Destacó que, pese a la falta de tiempo y presupuesto, el proyecto avanza de a poco y con constancia.